《經濟通通訊社２４日專訊》為加快構建鄭州特色元宇宙產業生態體系，搶佔未來產業制高

點，打造「中國元谷」，河南鄭州市發改委發布《鄭州市元宇宙產業發展實施方案（２０２３－

２０２５年）（徵求意見稿）》和《鄭州市元宇宙產業發展若干政策（徵求意見稿）》，向社會

公開徵求意見。其中《方案》意見稿提出發展目標，到２０２５年元宇宙核心產業規模突破

５００億元（人民幣．下同），帶動相關產業規模超過２０００億元；引進培育「１００＋」元

宇宙領先企業，培育「３００＋」家創新型中小企業，打造「５０＋」典型應用場景等，力爭經

過三年努力，把鄭州市打造成全國一流元宇宙創新之城、產業之城、融合應用之城。

《政策》意見稿則提出多項獎勵。鄭州市將設立總規模１００億元的元宇宙產業發展專項基

金，並聯合部委、省財政部門及社會投資機構，建成５００億元專項基金，用於支持鄭州市元宇

宙產業發展。若元宇宙企業在主板上市，更會獲得２０００萬元一筆過獎勵。

支持元宇宙項目落地方面，整建制（打包）遷入鄭州和在鄭州落地區域總部的元宇宙領域頭

部企業、重大科研平台，將獲最高２億元啟動資金支持，並獲「拎包入住」「拎包辦公」支持。

支持元宇宙領域研發創新方面，組織實施鄭州市重大科技專項項目，單個項目財政支持資金不低

於１０００萬元。鼓勵元宇宙人才培育與引進方面，對引進的高端創業團隊給予最高２０００萬

元項目資助，創業領軍團隊最高５００萬元項目資助，創新領軍團隊最高３００萬元項目資助。

（ｓｌ）

