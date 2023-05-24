《經濟通通訊社２４日專訊》阿里巴巴（０９９８８）集團旗下靈犀互娛的遊戲《三國志．

戰略版》被控抄襲網易（０９９９９）旗下遊戲《率土之濱》一案昨（２３日）有判決，廣州互

聯網法院認為，《三國志．戰略版》是對《率土之濱》的改編，《三國志．戰略版》需修改侵權

內容，並向網易賠償５０００萬元（人民幣．下同）。不過，網易要求判令《三國志．戰略版》

停運未獲法院支持。

《率土之濱》與《三國志．戰略版》均為目前市場上較為火熱的策略類遊戲。兩款遊戲的官

方微博昨先後發聲明談此案判決。其中《三國志．戰略版》運營團隊的聲明強調，《三國志．戰

略版》基於日本電子遊戲開發和發行商光榮的《三國志》ＩＰ授權，由靈犀互娛自主研發並運營

，團隊對判決部分內容不予認可，將提出上訴。聲明又強調，法院認定《三國志．戰略版》創設

了大量遊戲規則，建立了新的遊戲整體架構，故網易主張《三國志．戰略版》停運的要求被依法

駁回。

《率土之濱》項目組的聲明則披露，法院一審判決《三國志．戰略版》構成著作權侵權，判

令對方需於判決生效日起３０天內刪除或修改侵權內容，並於判決生效日起１０天內賠償

５０００萬元。聲明又稱，歡迎同行對「率土－ｌｉｋｅ」所表達的東方戰爭魅力用自己的獨特

方式進行詮釋，發揚光大，而不僅僅是複製。

《率土之濱》由網易旗下杭州網易雷火科技有限公司運營，２０１５年上線；《三國志．戰

略版》由靈犀互娛旗下廣州簡悅信息科技有限公司運營，２０１９年上線。網易雷火起訴廣州簡

悅著作權侵權及不正當競爭糾紛一案於２０２１年３月３０日獲法院受理，同年１０月２２日、

去年６月１４日及６月１５日分別進行了公開審理。（ｓｌ）

