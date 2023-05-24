《經濟通通訊社２４日專訊》內媒《紅星新聞》報道，內地自動販賣機營運龍頭友寶於北京

地區的自動販賣機，已有一段時間無可口可樂系列產品可賣，原因是原材料問題導致供應不穩定

。報道引述友寶相關負責人稱，目前整個北京區域暫時斷貨，以百事可樂產品代替，恢復時間不

定，斷貨是否涉及全國其他市場暫不清楚。

報道指，北京區域的可口可樂廠家為中糧可口，是可口可樂中國於中國市場的兩家裝瓶商之

一。中糧可口暫未回應。公開資料顯示，國企中糧集團２０００年與可口可樂公司合資組建中糧

可口，由中糧集團旗下中國食品（００５０６）控股６５％，可口可樂佔股３５％，是中國區唯

一中方控股的可口可樂裝瓶集團，擁有近２萬名員工。

報道又指，除北京區域的友寶渠道外，無人零售的另一商家－－順豐孵化的豐ｅ足食表示，

其全國的可口可樂產品未受影響。

《紅星新聞》上周曾報道，內地多個零售渠道的可口可樂近期都漲價，每罐３﹒５元的時代

或將終結。報道猜測，漲價或因可樂原料之一的阿拉伯膠緊缺。盛產阿拉伯膠的蘇丹爆發內戰，

市場擔心這種碳酸飲料的關鍵材料出口受到影響，令可樂、雪碧等汽水陷入斷貨危機。（ｓｌ）

