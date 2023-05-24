《經濟通通訊社２４日專訊》儘管中國貸款市場報價利率（ＬＰＲ）連續９個月保持不變，

但在首套住房貸款利率政策動態調整機制下，多地首套房貸利率進一步下調。中指研究院２３日

發布的統計數據顯示，今年以來全國已有逾４０城調整首套房貸利率下限至４％以下，進入「３

時代」，其中珠海、南寧、柳州、中山等城市首套房貸最低利率降至３﹒７％，肇慶、湛江、雲

浮、惠州等城市取消首套房貸利率下限。

另據貝殼研究院統計，今年５月中國百城首套主流房貸利率平均為４％，較上月微降１個基

點；二套主流房貸利率平均為４﹒９１％，與上月持平。

首套住房貸款利率政策與房價變動掛鈎。官方數據顯示，４月７０個大中城市中，新房價格

環比下跌的城市數量較少，房價整體呈企穩態勢。中指研究院市場研究總監陳文靜認為，５月以

來，前期積壓需求釋放後，購房需求釋放動能減弱，基本面較弱的城市，市場調整壓力增加，短

期這部分城市房價仍有下跌預期。下一個評估期將在６月底啟動，屆時各地將根據今年３至５月

新房價格變化決定是否調整房貸利率下限。短期來看，市場調整壓力大的城市下調房貸利率的預

期仍在，此前已經下調房貸利率下限的城市也有進一步下調的空間。此前瀋陽、中山等城市就兩

次下調首套房貸利率下限。至於一線城市，由於新房價格整體較為平穩，並不符合首套房貸利率

下限下調的條件，短期降低房貸利率下限的預期較低。（ｓｌ）

