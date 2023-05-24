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AH股新聞

24/05/2023 15:42

《大灣區》深圳次季開工項目總投資三千五億，包括中大深圳醫學院

　　《經濟通通訊社２４日專訊》深圳市２０２３年第二季新開工項目集中啟動活動２４日舉行
。今次集中啟動的新開工項目共２６３個，包括先進製造業項目５８個、基礎設施項目６５個、
民生項目９８個、其他項目４２個。
　　本批新開工項目中，超過１０億元（人民幣．下同）的大項目共有４５個，總投資約
３４９１﹒８億元，２０２３年度計劃投資約５０８﹒４億元。其中５０億元或以上的項目１１
個，項目總投資２２３３﹒９億元，年度計劃投資約１９７﹒６億元。主要包括深汕工業互聯網
製造業創新產業園二期、前海深港國際服務城首開區項目、香港中文大學（深圳）醫學院等。總
投資１０億元以內的項目則有２１８個，主要包括荔園小學北校區擴建綜合樓工程、下梅林藝術
運動公園改造提升工程、環深圳水庫綠道項目等。
　　今次新開工項目中，政府投資項目１３９個，總投資約６８８﹒３億元，年度計劃投資約
９７﹒３億元，佔全部項目年度計劃投資的１９﹒１％。社會投資項目是「重頭戲」，共１２４
個，總投資約２８０３﹒５億元，年度計劃投資約４１１﹒１億元，佔全部項目年度計劃投資的
８０﹒９％。（ｓｌ）

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