《經濟通通訊社２４日專訊》廣東省能源局印發《廣東省推進能源高質量發展實施方案》，

其中提出，在交通、建築、工商業和民生等領域因地制宜、穩步有序推進經濟性好、節能減排

效益佳的電能替代，逐步擴大電能替代範圍；加快新能源汽車推廣應用，大力推進電動汽車充電

基礎設施建設等。

《方案》主要目標是到２０２５年能源發展更有效率、更加公平、更可持續，能源綠色低碳

轉型成效顯著，能源發展新模式新業態競相迸發，關鍵核心技術自主創新實現突破，重點領域、

關鍵環節改革取得實質性進展。

《方案》提出，要加快建設適度超前、科學布局、安全高效的充電網絡體系；到２０２５年

，全省規劃累計建成集中式充電站４５００座以上、公共充電樁２５萬個以上；積極開展車網互

動示範，在廣州、深圳、佛山、東莞、珠海建設車網互動充電站Ｖ２Ｇ示範工程；全面推廣建設

港口岸電設施，推動電動船舶試點應用。到２０２５年電力佔終端能源消費比重達到４０％以上

。



＊支持鈉離子儲能電池技術研發和產業化＊



此外，要大力發展儲能產業，加強新型儲能電池產業化技術攻關，優化鋰電池製造、關鍵材

料、系統集成及裝備製造、電池回收利用產業區域布局，提升全產業鏈集聚化程度，支持鈉離子

儲能電池技術研發和產業化。推動壓縮空氣、飛輪儲能等其他新型儲能技術的應用突破。

聚焦氫能核心技術研發和先進設備製造，加快培育從氫氣製備、儲運、燃料電池電堆、關鍵

零部件和動力系統集成的全產業鏈。多渠道增加氫氣供給能力，適度超前建設氫氣儲運加基礎設

施，利用低溫氫燃料電池產業先發優勢，形成廣州－深圳－佛山－東莞環大灣區核心區車用燃料

電池產業集群。

適應柔性直流輸電技術進步和電網數字化轉型發展需要，推進小微傳感器、大功率電子器件

等核心設備國產化，大力發展電力專用晶片、智能傳感、通信與物聯、智能終端、電力大數據、

智能輸變配工程集成等產業，壯大智能電網產業鏈。（ｓｌ）

