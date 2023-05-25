《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》中國互聯網協會發文稱，要警惕「ＡＩ換

臉」、「ＡＩ換聲」新騙局，廣大公眾需提高警惕，加強防範。做好個人信息安全第一責任人，

加強個人信息保護意識，不輕易提供人臉、指紋等個人生物信息給他人。

文章提醒，如果有人自稱「家人」「朋友」「老師」「領導」通過社交軟件、短信、電子郵

件等以「手機掉水裏了，學校需要緊急交輔導班學費」「人在境外旅游需要幫忙買機票」「給領

導辦私事需緊急轉賬」「遭遇車禍需要馬上手術」「情況特殊，需要過橋資金拆借」等各種方式

和理由誘導轉賬匯款，務必第一時間提高警惕，不要僅憑單一溝通渠道未經核實就直接轉賬匯款

。

文章指出，近期，包頭市公安局電信網絡犯罪偵查局發布一起使用智能ＡＩ技術進行電信網

絡詐騙的案件。不法分子利用ＡＩ技術，通過聲音合成，偽造成特定人物的聲音，通過ＡＩ換臉

，偽裝成特定人物，實時與他人進行視頻通話。更換後的面部表情自然，以假亂真，能夠冒充他

人身份聯系被害人，博取被害人信任後實施詐騙。

