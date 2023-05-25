《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》中國乘聯會數據顯示，今年第一季度，中

國汽車出口１０６﹒９萬輛，而日本同期汽車出口量１０４﹒７萬輛，中國汽車出口首次超越日

本，成為全球最大汽車出口國。商務部新聞發言人束玨婷今日表示，汽車出口在發展質量和效益

方面仍有較大提升空間，要為中國汽車出口做好運輸保障、金融服務、海外售後等三方面的工作

。

一是加強運輸保障，促進汽車企業與航運企業開展中長期戰略合作，鼓勵航運公司加快建設

滾裝船隊，擴大汽車出口運力；二是鼓勵汽車企業與國內外金融機構合作，在依法合規、風險可

控的前提下，創新金融產品與服務，更好滿足企業需要；三是支持汽車企業完善國際營銷和售後

服務體系，提升在海外開展品牌宣傳，展示銷售售後服務方面的能力，樹立良好的品牌形象。

束玨婷表示，近年來中國汽車出口穩中向好，產品結構持續優化：一是貿易規模逐步擴大。

２０２１年、２０２２年汽車出口增量連續兩年均在１００萬輛以上。今年１－４月，中國汽車

出口１４９﹒４萬輛，同比增長７６﹒５％；二是市場日益多元。前４個月中國汽車出口全球

２０４個國家和地區，其中向「一帶一路」沿線國家出口１３６﹒４億美元，增長１﹒２倍，佔

比４５﹒９％。向發達經濟體出口１２４﹒１億美元，增長１﹒２倍，占比４１﹒８３％。前四

個月，新能源汽車出口佔整體出口金額的比重提升至４２﹒９％，對汽車出口增長貢獻率達到

５１﹒６％。

