《經濟通通訊社２５日專訊》就長城汽車（０２３３３）（滬：６０１６３３）舉報比亞迪

（０１２１１）（深：００２５９４）車型排放不達標一事，比亞迪發聲明指，長汽送檢車輪里

程不足，檢測報告無效，長汽不能以此作為依據，強調公司產品及相關檢測符合國家標準，在國

家權威機構通過認證，歡迎有關部門隨時調查、取證和檢測。比亞迪稱，堅決反對任何形式的不

正當競爭行為，並保留法務訴訟的權力。

比亞迪在官方微博發聲明指，了解長汽所說的情況，測試車輛由長汽購買、保管並安排送檢

，中汽中心（天津）按長汽的要求進行了項目的檢測，測試車輛嚴格來說，不符合國標要求的送

檢狀態，即應由第三方抽樣、保管及送檢，並要求完成３０００公里磨合後測試，而長汽送檢的

車輛在檢測時，里程僅為４５０－６７０公里，故比亞迪認為其檢測報告無效。

長汽今日較早時候發聲明稱，該公司４月１１日向生態環境部、國家市場監督管理總局、工

業和信息化部遞交舉報材料，就比亞迪秦ＰＬＵＳＤＭ－ｉ、宋ＰＬＵＳ ＤＭ－ｉ采用常壓油

箱，涉嫌整車蒸發污染物排放不達標的問題進行舉報。（ｃｌ）





