《神州經脈》人民幣持續貶值，昨日（２４日）止跌的人民幣即期匯率（ＣＮＹ）今（２５

日）早再貶，大幅低開近３００點子即失守７﹒０５及７﹒０６關，其後維持低位徘徊，盤中一

度低見７﹒０７５７，全日以近低位收報７﹒０６８６，較上個交易日４時３０分收盤價跌

２６８點子，創２０２２年１２月１日以來近半年新低。人民幣兌一美元中間價報７﹒０５２９

，較上個交易日升３１點子，止兩連跌，脫離近半年低位。

外資恐慌今日再大幅流出近９６億元（人民幣．下同），續創７個月低位，連續三日淨流出

，累計超２２０億元。滬深股市延續頹勢，滬綜指今早低開後跌勢加重，盤中一度低見

３１６８﹒５７點，惟午後接近收市時跌幅大收窄，最終全日僅收跌０﹒１１％，報

３２０１﹒２６點，三千二關失而復得，但仍創下今年１月１３日以來指數新低。深成指收跌

０﹒２２％，報１０８９６﹒５８點，也創去年１２月以來新低。兩市全日成交８５６９億元，

按日增加５﹒４％。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 商務部表示，２５日至２６日，中國商務部部長王文濤將參加ＡＰＥＣ貿易部長會，期間

將與美國商務部長雷蒙多和貿易代表戴琪會談，就中美經貿關係和雙方共同關注的問題和美方交

流。針對「美光公司在華銷售的產品未通過網絡安全審查」一事，商務部發言人束珏婷稱，有關

審查是維護中國國家安全的必要措施，只要遵守中國法律法規要求，歡迎各國企業各類產品服務

進入中國市場。另外，全球市值最高的半導體巨頭英偉達的首席執行官黃仁勳在接受英國《金融

時報》專訪時警告稱，美中之間圍繞芯片展開的不斷升級的斗爭可能會讓美國科技業「蒙受重大

損失」，並強調中國是科技業重要且無法被取代的市場。



２﹒ 中城信國際首席經濟學家毛振華２５日在上海舉行的中誠信－穆迪２０２３年中信用風險

展望研討會上表示，國內經濟內生增長動力依然欠缺，或將制約後續經濟復甦，但考慮到低基數

和穩增長政策等因素影響，年度經濟增速依然可達到５﹒７％左右。他並表示，「我不認可關於

房地產任何樂觀的分析」，長期大規模的房地產投資已經使得中國房地產總量超過需求，各種指

標、人口、拐點、城鎮化的衰退、房產稅都會如期到來，影響房地產市場，房地產產業將永遠告

別中國的主要產業，跨地區的大的地產商都將以資不抵債形式在社會慢慢消失。



３﹒ 內地兩大車企開戰，長城汽車宣布，已於４月向相關部門舉報比亞迪部分車型排放不達標

，比亞迪迅速回應，稱堅決反對任何形式的不正當競爭行為，強調產品及相關檢測符合國家標準

。比亞迪公司品牌及公關處總經理李雲午間在社交帳戶評論：「吹滅別人的燈，並不會讓自己更

加光明！阻擋別人的路，也不會讓自己行得更遠！」



４﹒ 上海期貨交易所理事長田向陽在第二十屆上海衍生品市場論壇表示，今年將加快推出組合

保證金制度、大宗交易機制，進一步提升市場參與便利性，並將加快上市氧化鋁期貨、集裝箱運

價指數期貨、合成橡膠期貨與期權、天然氣期貨與期權等品種。穩步推動黃金期貨國際化，加大

境外推廣範圍和力度。中國證監會副主席方星海在同一場合表示，將加強初級產品期貨市場監管

和監測監控，加大對市場操縱等違法違規行為的打擊力度，做好期現貨市場聯動監管，遏制過度

投機炒作；並將繼續穩步擴大期貨特定品種開放，拓寬ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ投資範圍，吸引更

多境外機構充分參與中國初級產品期貨品種定價。



５﹒ 據《上海證券報》報道，國家金融監督管理總局２５日已就促進專屬商業養老保險發展有

關事項在業內徵求意見，擬將專屬商業養老保險由試點業務轉為常態化業務，符合一定條件的機

構均可開展。



６﹒ 中國互聯網協會發文稱，要警惕「ＡＩ換臉」、「ＡＩ換聲」新騙局，加強防範，加強個

人信息保護意識，不輕易提供人臉、指紋等個人生物信息給他人。如果有人自稱「家人」「朋友

」「老師」「領導」通過社交軟件、短信、電子郵件等以「手機掉水裏了，學校需要緊急交輔導

班學費」「人在境外旅游需要幫忙買機票」「給領導辦私事需緊急轉賬」「遭遇車禍需要馬上手

術」「情況特殊，需要過橋資金拆借」等各種方式和理由誘導轉帳匯款，務必第一時間提高警惕

，不要僅憑單一溝通渠道未經核實就直接轉帳匯款。



７﹒ 國內收數公司巨頭湖南永雄資產管理集團日前遭警方「圍剿」，引發外界關注。湖南永雄

２５日凌晨在微信公眾號發布「告全體員工書」，稱安徽警方於上月起跨省執法，將集團４家分

公司１７９名員工強制帶到安徽並採取刑事強制措施，其中３名員工涉嫌尋釁滋事罪被批捕。由

於經營困難，集團決定２５日起停業。湖南永雄在信中否認集團存在違法犯罪行為，強調個別員

工的違規違法問題僅僅是其個人問題，絕不是有組織的集團行為。湖南永雄隨後發布《關於撤銷

告全體員工書的情況說明》，及後告全體員工書與《情況說明》均刪除。



８﹒ 據外電引述消息人士透露，被視為今年總統大選潛在候選人、阿根廷經濟部長馬薩

（Ｓｅｒｇｉｏ Ｍａｓｓａ）要求中國擴大雙邊本幣互換計劃，希望借此遏制突破１００％的

通脹率和阿根廷披索的新一輪暴跌。報道指，馬薩將於下周一（２９日）前往北京，與中方官員

續簽並重新磋商互換協議。目前尚不清楚他希望擴大的幅度以及可以自由使用的額度。（ｓｌ）

