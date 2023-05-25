《鍾之日記》５月２５日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美國債務上限談判未見曙光，盡管會議紀要透露美聯儲傾向６月不再加息，但隔夜美股仍繼

續下跌，中概股跌至近半年低位。人民幣持續貶值，昨日（２４日）止跌的人民幣即期匯率今早

再貶，早段跌穿７﹒０７元關，離岸更一度失守７﹒０９元關，均創近半年新低。

香江魚缸弱勢未改，今早一開市已跌穿萬九點大關，恒指低開１８５點，報１８９３０，已

是全日高位所在，大市愈跌愈急，午後最多跌４９５點，低見１８６２０，最終恒指收報

１８７４６，跌３６９點或１﹒９％，創半年低；國指收報６３３３，跌２﹒２３％；科指挫

２﹒２％，收３６９１點。成交１１５５﹒４７億元。



＊外資連續三日棄Ａ股＊



祖國股市方面，人民幣跌跌不休，外資恐慌今日再大幅流出近９６億元（人民幣．下同），

續創７個月低位，連續三日淨流出，累計超２２０億元。滬綜指低開後跌勢加重，盤中一度低見

３１６８﹒５７點，惟午後接近收市時跌幅大收窄，最終全日僅收跌０﹒１１％，報

３２０１﹒２６點，三千二關失而復得，但仍創下今年１月１３日以來指數新低。深成指收跌

０﹒２２％，報１０８９６﹒５８點，也創去年１２月以來新低。兩市全日成交８５６９億元，

按日增加５﹒４％。



＊長汽舉報比亞迪，兩敗俱傷股價雙跳水＊



內地兩大車企開戰，長城汽車（０２３３３）舉報比亞迪（０１２１１）兩款主力車型採用

常壓油箱，排放不達標，比亞迪迅速回應，稱堅決反對任何形式的不正當競爭行為，產品及相關

檢測符合國家標準。比亞迪公司品牌及公關處總經理李雲午間在社交帳戶評論：「吹滅別人的燈

，並不會讓自己更加光明！阻擋別人的路，也不會讓自己行得更遠！」

長城汽車今日發公告表示，該公司４月１１日向生態環境部、國家市監總局、工信部遞交舉

報材料，就比亞迪秦ＰＬＵＳＤＭ－ｉ、宋ＰＬＵＳ ＤＭ－ｉ採用常壓油箱，涉嫌整車蒸發污

染物排放不達標的問題舉報。

比亞迪隨後發聲明回應指，長汽送去檢測的車輪里程不足，檢測報告無效，長汽不能以此作

為依據，強調公司產品及相關檢測符合國家標準，在國家權威機構通過認證，歡迎有關部門隨時

調查、取證和檢測。

聲明其中一個關鍵點為，長汽指比亞迪採用常壓油箱，而非業界常用的高壓油箱，導致排放

未達標。比亞迪亦未在回應中就此作反駁。有業內分析指，比亞迪被舉報的兩款車型為插電式混

合動力汽車，一般插混車型為了符合內地的國六排放標準，普遍採用成本更高的高壓密閉油箱，

因為常壓油箱可能會有增加油氣溢出的風險，導致污染物排放量超標。分析指，若舉報內容確認

屬實，比亞迪或將受到監管處罰。

被舉報的秦ＰＬＵＳ和宋ＰＬＵＳ為比亞迪最為暢銷車型，今年前４月兩款車型合計佔到比

亞迪銷量近三分一。而今年２月的秦Ｐｌｕｓ ＤＭ－ｉ－２０２３冠軍版打低價牌，最低定在

１０萬元之下的９﹒９８萬元，給長汽等同類型車型巨大擠壓。

風波突至，兩公司ＡＨ股價「兩敗俱傷」，比亞迪Ｈ股挫５﹒４％，而長城汽車亦「自損八

百」，Ｈ股大跌７﹒３１％。汽車股亦陪跌，小鵬汽車（０９８６８）、蔚來（０９８６６）跌

９％，理想汽車（０２０１５）跌１﹒２％。



＊小米首季收入符預期，盤中一度飆５％＊



小米（０１８１０）公布，今年第一季收入按年跌１９％至５９４﹒７７億元，符合市場預

期。小米首季經調整淨利潤按年增１３％至３２﹒３億元，則較市場預期為佳。小米首季毛利率

達１９﹒５％，按年和按季都增約２﹒２百分點，創歷史新高。小米早今早一度飆５％，惟升幅

隨後大為收窄，全日升近１％，報１０﹒５港元。

小米持續積極去存貨，整體存貨金額為４２６億元，按年下降２４﹒１％，為近９個季度以

來的最低水位。小米上季智能手機出貨量按年跌２１％至３０４０萬部，跌幅較市場整體更深，

但續保持全球第三，市佔率由去年第一季的１２﹒６％跌至１１﹒３％。分部收入按年跌２４％

至３５０億元。小米手機業務第一季毛利率為１１﹒２％。

摩通發表研究報告指出，小米集團由於良好的成本控制，以及較少的促銷活動帶動毛利率較

高，集團今年第一季度經調整盈利有所改善。該行預計，由於智能手機市場增長放緩以及缺乏有

意義的份額增長，中國和海外市場的營收增長復甦仍不明朗。該行予其目標價１２港元和維持「

中性」評級。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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