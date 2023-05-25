《經濟通通訊社２５日專訊》內地兩大車企開戰，長城汽車（０２３３３）

（滬：６０１６３３）舉報比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）車型排放不達標，比亞

迪迅速回應，稱堅決反對任何形式的不正當競爭行為，產品及相關檢測符合國家標準。比亞迪公

司品牌及公關處總經理李雲午間在社交帳戶評論：「吹滅別人的燈，並不會讓自己更加光明！阻

擋別人的路，也不會讓自己行得更遠！」惟兩公司ＡＨ股均「兩敗俱傷」，長城汽車Ａ股跌

５﹒８％，Ｈ股跌６﹒２％；比亞迪Ａ股跌１﹒７％，Ｈ股挫３﹒４％。

長城汽車今日發公告表示，該公司４月１１日向生態環境部、國家市場監督管理總局、工業

和信息化部遞交舉報材料，就比亞迪秦ＰＬＵＳＤＭ－ｉ、宋ＰＬＵＳ ＤＭ－ｉ採用常壓油箱

，涉嫌整車蒸發污染物排放不達標的問題進行舉報。

比亞迪隨後發聲明回應指，長汽送去檢測的車輪里程不足，檢測報告無效，長汽不能以此作

為依據，強調公司產品及相關檢測符合國家標準，在國家權威機構通過認證，歡迎有關部門隨時

調查、取證和檢測。

比亞迪解釋，嚴格來說測試車輛不符合國標要求的送檢狀態，即應由第三方抽樣、保管及送

檢，並要求完成３０００公里磨合後測試，而長汽送檢的車輛在檢測時，里程僅為４５０－

６７０公里，故比亞迪認為其檢測報告無效。



＊比亞迪秦ＰＬＵＳ和宋ＰＬＵＳ為其最為暢銷車型＊



數據顯示，被舉報的比亞迪秦ＰＬＵＳ和宋ＰＬＵＳ為比亞迪最為暢銷車型。今年前４月，

比亞迪秦ＰＬＵＳ合計銷量達到１１﹒９２萬輛，佔到比亞迪前４月整體銷量的１５﹒６４％。

而宋ＰＬＵＳ前４月合計銷量更是達到１２﹒７５萬輛，銷量佔比為１６﹒７３％。兩款車型合

計佔到比亞迪銷量近１╱３。此外，比亞迪被舉報的兩款車型為插電式混合動力汽車，在電混技

術上，比亞迪和長城汽車互為競爭對手。

目前長城汽車和比亞迪兩家企業的銷量和業績呈現此消彼長的態勢。２０２３年一季報顯示

，長城汽車２０２３年一季度實現營業收入２９０﹒３９億元，同比下降１３﹒６３％；淨利潤

１﹒７４億元，同比下降８９﹒３４％。而比亞迪一季度營收１２０１﹒７億元，同比增長

７９﹒８３％；淨利潤４１﹒３億元，同比增長４１０﹒８９％。（ｄｗ）



