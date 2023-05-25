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AH股新聞

25/05/2023 10:28

《Ａ股焦點》ＡＩ熱潮下英偉達業績亮眼，Ａ場相關產業鏈股急漲

　　《經濟通通訊社２５日專訊》ＡＩ熱潮席捲全球，ＡＩ芯片需求水漲船高，半導體巨頭英偉
達最新發布一季報超市場預期，對第二財季的指引更為亮眼。公司對第二季的營收預期將達到
１１０億美元，市場此前的預期僅為７１﹒８億美元，比預期高出５０％以上，並表示將大幅增
加數據中心芯片的供應量；下半年的芯片供應量將大幅增加。
　　英偉達一季報公布，公司營收７１﹒９億美元，比去年同期下降１３％，但遠遠好於市場預
期的６５﹒２億美元。利潤方面，一季度淨利２７﹒１３億美元，折合ＥＰＳ１﹒０９美元，預
期０﹒９２美元。受惠於雲計算平台和大型科技公司對ＧＰＵ芯片（訓練ＡＩ）的需求，數據中
心業務實現創紀錄的４２﹒８億美元營收。英偉達表示，隨著市場對人工智能的興趣激增，公司
正顯著增加與其數據中心業務相關的產品供應。
　
＊Ａ股英偉達及服務器產業鏈公司受益＊
　
　　英偉達美股發布財報後盤後暴漲近３成，市值暴增近１９００億美元，達到９５００億美元
。Ａ股英偉偉達及服務器產業鏈受帶動，金百澤（深：３０１０４１）升兩成漲停，東威科技
（滬：６８８７００）升１２％，滬電股份（深：００２４６３）升６﹒４％，勝宏科技
（深：３００４７６）升３﹒４％，鵬鼎控股（深：００２９３８）升２﹒１％。
　　國金證券指出，海量數據的收集、清洗、計算、訓練以及傳輸需求，催化ＡＩ產業鏈加速迭
代升級，帶動服務器增長與ＡＩ服務器佔比提升，利好英偉達及服務器產業鏈大量使用的ＣＰＵ
、ＧＰＵ、ＰＣＢ、ＤＤＲ５╱ＨＢＭ存儲器、服務器散熱、光芯片╱光模塊等。（ｄｗ）

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