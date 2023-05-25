《經濟通通訊社２５日專訊》全球市值最高的半導體巨頭英偉達（Ｎｖｉｄｉａ）的首席執
行官黃仁勳（Ｊｅｎｓｅｎ Ｈｕａｎｇ）在接受英國《金融時報》專訪時警告稱，美中之間圍
繞芯片展開的不斷升級的斗爭可能會讓美國科技業「蒙受重大損失」，還強調中國是科技業重要
且無法被取代的市場。
黃仁勳表示，英偉達因拜登政府的出口管制「捆住手腳」，無法在其最大的一個市場銷售先
進芯片。他表示，中國市場不可代替，「被剝奪了中國市場，我們沒有應急措施」，若無法與後
者進行貿易，將對美國企業造成「巨大的損害」。
黃仁勳指出，中國約佔據美國科技產業三分之一的市場，其作為半導體零部件來源地和產品
終端市場的地位，讓其無法取代。他就此警告美國官員，在對中國實施進一步限制時必須「深思
熟慮」。在黃仁勳看來，對華半導體出口限制反而會讓拜登政府企圖用於扶持美國晶片業的《晶
片與科學法案》「徹底失敗」，因為一旦失去中國市場，美國科技行業所需要的產能也會隨之減
少，屆時不會有人再需要美國工廠，本土工廠數量將過剩。
＊受益ＡＩ，英偉達下季營收指引遠超預期＊
此外，英偉達最新發布一季報超市場預期。公司營收７１﹒９億美元，比去年同期下降
１３％，但遠遠好於市場預期的６５﹒２億美元。利潤方面，一季度淨利２７﹒１３億美元，折
合ＥＰＳ１﹒０９美元，預期０﹒９２美元。
受惠於雲計算平台和大型科技公司對ＧＰＵ芯片（訓練ＡＩ）的需求，數據中心業務實現創
紀錄的４２﹒８億美元營收。
此外英偉達對第二財季的指引更為亮眼。其中營收預期將達到１１０億美元，市場此前的預
期僅為７１﹒８億美元。英偉達表示，隨著市場對人工智能的興趣激增，公司正在顯著增加與其
數據中心業務相關的產品供應。公司美股盤後一度大漲２９％。（ｄｗ）
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