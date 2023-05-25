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AH股新聞

25/05/2023 17:05

《大灣區》深圳車牌最低成交價跌至１萬元，創５年新低

　　《經濟通通訊社２５日專訊》深圳市舉行今年第５期普通小汽車增量指標競價，其中個人指
標最低成交價僅為１萬元（人民幣．下同），創５年新低，共有１５人報價並成交。個人指標平
均成交價為３６２８９元；單位指標最低成交價為５萬元，平均成交價為６７０５２元。
（ｄｗ）

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