《經濟通通訊社２５日專訊》深圳市舉行今年第５期普通小汽車增量指標競價，其中個人指

標最低成交價僅為１萬元（人民幣．下同），創５年新低，共有１５人報價並成交。個人指標平

均成交價為３６２８９元；單位指標最低成交價為５萬元，平均成交價為６７０５２元。

（ｄｗ）

