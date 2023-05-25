《經濟通通訊社２５日專訊》日前雲南昆明市流出一份會議紀要，其中涉及昆明城投等債務

問題，昆明市國資委隨後緊急發布聲明，對流傳出的城投紀要火速辟謠。負責組織昆明城投有關

會議的海通證券（０６８３７）（滬：６００８３７）緊急發聲明，外部參會人員言論僅代表其

個人，不代表海通證券的觀點和立場。

在海通證券甩鍋後，另一個派員參加過有關會議的民生銀行（０１９８８）

（滬：６０００１６）昆明分行也發布緊急聲明，稱有關會議紀要為員工個人名義發布，參加活

動未經批准和授權。民生銀行還表示對該員工的個人行為帶來的負面影響表示譴責，要求分行全

行員工理性辨別網絡信息，不信謠、不傳謠。



＊傳昆明半年將有２００億債務到期，無力支付要求助上海＊



「昆明專家城投紀要」事件引來極大關注，是因為該份會議紀要一開頭就提到，昆明市未來

半年將有２００億元（人民幣．下同）債務到期，城投公司無力支付，市政府財政不足，省里也

表態不會大力救助，幾個城投公司董事長已經動身到上海「要錢」。

紀要指出，這次直接向上海要錢，因為雲南是上海的定點幫扶對象，以往中央財政對雲南的

補助，每年都有幾千億是從上海轉移支付到雲南。紀要中又特別提到，去年上海對雲南的轉移支

付，到現在都沒有給，現在昆明情況緊急，只能先找上海城投「借錢」。

同時，網上還流出一份《昆明銀行口專家路演要點》，其中內容和上述會議紀要基本吻合，

還披露了更多細節，包括幾個城投公司已經三個月沒發工資，一筆１０億元的債務是用省內的社

保資金和公積金「違規兌付」，還有幾個城投公司今年到期的銀行貸款本息均已展期到明年和後

年，「非標基本已全部違約」等。

上述兩份文件在社交媒體上熱傳，同時也被不斷屏蔽刪除。昆明市國資委２４日出面辟謠，

否認文件真實性。一些財經人士評論，這些文件信息量巨大，顯示昆明市乃至整個雲南省財政「

危於累卵」。還有許多評論人士在推特（Ｔｗｉｔｔｅｒ）上指出，這些文件類似於恒大集團債

務爆雷前流出的「恒大求救信」，目的可能就是想通過輿論給中央和上海施壓，讓上海儘快給錢

。



＊去年昆明城投債務的債務率達５５０％，全國水平的２﹒５倍＊



目前，昆明城投、昆明土投均被資金所困擾。根據上海票據交易所票據信息披露平台公布的

信息，截至２０２３年４月３０日，昆明土投票據承兌逾期餘額１００萬元，累計逾期發生額

９５０萬元。根據昆明土投公開披露未經審計的２０２３年度一季度財務報表，截至２０２３年

３月底，昆明土投資產總額６６８﹒９８億元，其中貨幣資金４﹒１７億元；昆明土投負債總額

３２５﹒０３億元，其中一年內到期的非流動負債７４﹒６６億元。

而根據中國執行信息公開網查詢結果，截至２０２３年４月２６日，昆明城投被納入被執行

人案件共３件。公司被列為失信被執行人且公司董事長兼法定代表人被列入限制消費人員名單。

根據最新季報的數據，截至２０２３年一季度末，昆明城投總資產７３２﹒８７億元，總負債

４３０﹒２億元，資產負債率５８﹒７％。

企業預警通數據顯示，截至２０２２年末，昆明市城投平台有息債務達到３５７７﹒５億元

，如果以一般公共預算收入和政府性基金收入之和作為政府綜合財力計算，那麼昆明市僅城投債

務（不含地方政府顯性債務）的債務率（城投平台有息債務╱政府綜合財力）就達到５５０％。

根據中誠信國際的統計，２０２２年，全國城投有息債務規模超過６０萬億元，債務率２００％

，已經處於高位，而昆明是全國水平的２﹒５倍。（ｊｔ）

