《經濟通通訊社２５日專訊》美國債務上限談判未見曙光，盡管會議紀要透露美聯儲傾向６

月不再加息，但隔夜美股仍繼續下跌，中概股跌至近半年低位。滬深股市今早低開，上證綜合指

數（滬綜指）低開０﹒２３％，報３１９７﹒３６點，深成指低開０﹒０５％，通信設備股造好

，軍工、房地產、銀行、保險等中特估概念股連日走弱。

人民幣兌美元中間價今報７﹒０５２９，較上個交易日升３１點子，止兩連跌，脫離近半年

低位。瑞銀發報告稱，在岸人民幣的疲軟是由中美緊張局勢以及弱於預期的中國經濟數據所致，

而鑒於近期的不利因素，決定下調截至今年９月及１２月人民幣匯率預期，但重申建議基於美元

的投資者在不對沖的情況下持有在岸人民幣好倉。官媒則表示，人民幣匯率持續貶值的情況大概

率不會出現。

國家主席習近平昨日（２４日）下午與俄羅斯總理米舒斯京會面，據《新華社》報道，中方

願同俄方在涉及彼此核心利益問題上繼續相互堅定支持，據《俄羅斯衛星通訊社》報道，米舒斯

京在會見習近平時指出，俄羅斯和中國反對西方集體維護全球主導地位、利用非法制裁將自己意

志強加於獨立國家的企圖，會堅決抵制這些危險企圖，並為前進創造有利條件，邁向共同戰略目

標。

人民銀行進行７０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，今日有２０億元逆回購到期，即全

日淨投放５０億元。（ｅｙ）

