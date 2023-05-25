《經濟通通訊社２５日專訊》盡管官媒連番表示人民幣匯率持續貶值的情況大概率不會出現

，但人民幣即期匯率今早持續貶值，早段跌穿７﹒０７元關，離岸更一度失守７﹒０８元關，均

創近半年新低。人民幣中間價今日則小升。外資連續兩日離場後，今早再大幅流走，半日透過陸

股通已流出逾５７億元（人民幣．下同）。

滬深股市延續頹勢，滬綜指今早低開後跌勢加重，盤中低見３１７９﹒２點，半日收跌

０﹒６６％，失守三千二關口；深成指跌０﹒５４％，報１０８６１﹒５８點。兩市半日成交

５３７５億元，較上個交易日（２４日）同時段增加６﹒６％。人民銀行進行７０億元７天期逆

回購，今日淨投放５０億元。



＊樓市復甦遇阻，地產股未見底＊



上海易居房地產研究院發布《２０２３年５月５０城新房成交預測報告》顯示，５月１日至

２２日，全國５０個重點城市新建商品住宅成交面積為１１９９萬平方米，４月１日至２２日環

比跌１３％，同比２０２２年５月１日至２２日增速為２％。分析認為，５月份交易數據呈現環

比下降態勢，說明樓市復甦之路有阻礙。

市場擔憂中國地產業復甦前景，上海臨港（滬：６００８４８）跌１﹒５％，華夏幸福

（滬：６００３４０）跌１﹒４％，新湖中寶（滬：６００２０８）跌１﹒１％，金地集團

（滬：６００３８３）跌０﹒６％，保利發展（滬：６０００４８）跌０﹒５％，萬科Ａ

（深：０００００２）跌０﹒３％。



＊英偉達成績超預期，相關Ａ股逆市強＊



ＡＩ熱潮席捲全球，ＡＩ芯片需求水漲船高，半導體巨頭英偉達最新發布一季報超市場預期

，對第二財季的指引更為亮眼。公司對第二季的營收預期將達到１１０億美元，市場此前的預期

僅為７１﹒８億美元，比預期高出５０％以上，並表示將大幅增加數據中心芯片的供應量；下半

年的芯片供應量將大幅增加。英偉達美股發布財報後盤後暴漲近３成，市值暴增近１９００億美

元，達到９５００億美元。Ａ股英偉達及服務器產業鏈受帶動，金百澤（深：３０１０４１）升

兩成漲停，東威科技（滬：６８８７００）升１２﹒１％，滬電股份（深：００２４６３）升

４﹒１％。

ＡＩ股則沽壓重，昆侖萬維（深：３００４１８）瀉８﹒３％，雲從科技

（滬：６８８３２７）跌５﹒５％，藍色光標（深：３０００５８）跌３﹒８％，科大訊飛

（深：００２２３０）跌３﹒２％，三六零（滬：６０１３６０）跌１﹒９％。（ｊｔ）

