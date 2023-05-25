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AH股新聞

25/05/2023 13:59

《Ａ股行情》滬綜指午後跌幅擴至近１％，深成指跌０﹒８９％

　　《經濟通通訊社２５日專訊》Ａ股市場午後跌幅擴大，滬綜指現跌０﹒９５％，報
３１７４﹒２５點，滬深３００指數跌０﹒８３％，深成指跌０﹒８９％。上海Ｂ股跌
０﹒８３％，深圳Ｂ股跌１﹒１６％。影視股、旅遊股大跌。（ｊｔ）

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