《經濟通通訊社２５日專訊》Ａ股市場午後跌幅擴大，滬綜指現跌０﹒９５％，報
３１７４﹒２５點，滬深３００指數跌０﹒８３％，深成指跌０﹒８９％。上海Ｂ股跌
０﹒８３％，深圳Ｂ股跌１﹒１６％。影視股、旅遊股大跌。（ｊｔ）
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25/05/2023 13:59
《Ａ股行情》滬綜指午後跌幅擴至近１％，深成指跌０﹒８９％
《經濟通通訊社２５日專訊》Ａ股市場午後跌幅擴大，滬綜指現跌０﹒９５％，報
３１７４﹒２５點，滬深３００指數跌０﹒８３％，深成指跌０﹒８９％。上海Ｂ股跌
０﹒８３％，深圳Ｂ股跌１﹒１６％。影視股、旅遊股大跌。（ｊｔ）
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