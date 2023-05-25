《經濟通通訊社２５日專訊》人民幣持續貶值，昨日止跌的人民幣即期匯率今早再貶，早段

跌穿７﹒０７元關，離岸更一度失守７﹒０９元關，均創近半年新低。外資恐慌今日再大幅流出

近９６億元（人民幣．下同），續創７個月低位，連續三日淨流出，累計超２２０億元。

滬深股市延續頹勢，滬綜指今早低開後跌勢加重，盤中一度低見３１６８﹒５７點，惟午後

接近收市時跌幅大收窄，最終全日僅收跌０﹒１１％，報３２０１﹒２６點，三千二關失而復得

，但仍創下今年１月１３日以來指數新低。深成指收跌０﹒２２％，報１０８９６﹒５８點，也

創去年１２月以來新低。兩市全日成交８５６９億元，按日增加５﹒４％。



＊昆明財政疑雲敲警鐘，地產股未見底＊



網上流傳一份昆明城投專家的會議紀要，提到昆明市內財政已經沒有錢，幾大城投公司幾個

月沒發工資，甚至出現挪用專項債還舊債的情況，而同時網上還流出一份微信聊天紀錄截圖，提

到昆明當地銀行領域專家的路演要點，部分內容和會議紀要如出一轍，還指出雲南省財政動用社

保資金和公積金幫助城投公司兌付到期債券。不過昆明市國資委發聲明指，網上流傳的「昆明銀

行口專家路演要點」和《昆明城投專家會議紀要》都是不實信息，給昆明市國企和有關方面造成

不良影響，為此當局已經採取法律手段依法維護自身合法權益。

雖然各方都在努力甩鍋，論調卻不一致，昆明國資委僅稱有關信息不實，但兩家金融機構沒

有否認網傳有關會議的真實性。事實上有關文件的內容不但對市領導指名道姓，並能清楚地描述

昆明財政系統的多項細節，信息量巨大，要偽造並不容易有許多評論人士在推特指出，這些文件

類似於恒大集團債務爆雷前流出的「恒大求救信」，目的可能就是想通過輿論給中央、上海及雲

南省內施壓。

市場擔憂中國地產業復甦前景，上海臨港（滬：６００８４８）跌０﹒９％，華夏幸福

（滬：６００３４０）跌０﹒９％，新湖中寶（滬：６００２０８）跌０﹒７％。



＊晶片巨頭上市新進展，振奮半導體股＊



據《路透》引述知情人士稱，中國晶片製造商長鑫存儲技術有限公司（ＣＸＭＴ）已任命投

行中金公司和中信建投證券，作為其計劃Ａ股ＩＰＯ的保薦人。半導體股午後回漲，寒武紀

（滬：６８８２５６）抽升６﹒９％，海光信息（滬：６８８０４１）飆５﹒４％，韋爾股份

（滬：６０３５０１）升０﹒９％，中芯國際（滬：６８８９８１）升０﹒９％，中微公司

（滬：６８８０１２）升０﹒７％，北方華創（深：００２３７１）升０﹒６％，三安光電

（滬：６００７０３）升０﹒４％。（ｊｔ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３８５０﹒５０ －０﹒２２

上證綜合指數 ３２０１﹒２６ －０﹒１１ ３４７７﹒００

上證Ａ股指數 ３３５５﹒６７ －０﹒１１

深證成份指數 １０８９６﹒５８ －０﹒２２ ５０９２﹒００

深圳創業板指數 ２２４４﹒１８ －０﹒０５

上證Ｂ股指數 ２８３﹒２１ －１﹒０８ １﹒５０

深證Ｂ股指數 １１２８﹒４２ －１﹒４０ ０﹒８０

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