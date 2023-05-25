《經濟通通訊社２５日專訊》國內收數公司巨頭湖南永雄資產管理集團日前遭警方突襲「圍

剿」，有關影片在網上流傳，引發外界關注。湖南永雄今日凌晨在微信公眾號發布「告全體員工

書」，稱安徽警方於上月起跨省執法，將集團４家分公司近１８０名員工強制帶到安徽並採取刑

事強制措施，由於經營困難，集團決定從今日起停業，並與員工一起商討善後事宜，應對可能到

來的最壞局面。不過湖南永雄在信中否認集團存在違法犯罪行為，強調個別員工的違規違法問題

僅僅是其個人問題，絕不是有組織的集團行為。

湖南永雄在信中稱，集團１７９名員工被安徽警方強制帶往安徽，並分別採取監視居住、取

保候審、刑事拘留、逮捕等刑事強制措施，其中有３名員工涉嫌尋釁滋事罪被批捕。信函指，公

司上下一時人心惶惶，社會上議論紛紛，客戶單位嚴重關切，催收行業風聲鶴唳。

湖南永雄又透露，除了大批抓捕集團員工外，當局亦凍結了集團的帳戶和流動資金，並向其

客戶單位作出極限施壓，加上員工大量流失，令集團經營已經難以為繼。



＊客戶遍布多家大型銀行，曾申請赴美上市＊



湖南永雄是由譚曼、周小芳兩夫妻於２０１４年４月成立，向銀行、互聯網公司及消費金融

公司提供應收帳款催收服務，是國內催收行業龍頭，根據內地一家網媒在３年前的報道指，當時

中國前十大商業銀行中有七家都是湖南永雄的客戶，另外有三成業務來自互聯網消費金融行業。

湖南永雄曾多次嘗試上市，甚至申請到美國紐交所上市，結果皆無功而回，主要原因在於催

收行業的政策風險及法律風險較高。例如在２０１９年，５１信用卡公司被指委托外包催收公司

冒充國家機關，采取恐嚇、滋擾等軟暴力手段催收債務，涉嫌尋釁滋事等犯罪，遭浙江警方調查

，當時湖南永雄正準備赴美上市，先後兩次推遲掛牌，結果上市夢終成泡影。

中國於２０２１年３月將催收非法債務罪納入《刑法》，明令禁止使用暴力、脅迫、恐嚇、

跟蹤等手段催收非法債務等行為。作為「收數佬」的湖南永雄，員工在催收債款的過程中難免會

作出一些越軌的行為，在網絡投訴平台上，湖南永雄收到不少用戶投訴，被指暴力催收、冒充公

檢法恐嚇、虛假下單順豐快遞上門收件進行騷擾、公開侮辱、騷擾欠款人家人朋友等行為。

（ｅｙ）

