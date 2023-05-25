《經濟通通訊社２５日專訊》微軟公司表示，發現由中國政府支持的黑客組織Ｖｏｌｔ

Ｔｙｐｈｏｏｎ，２０２１年中起入侵美國和關島的關鍵網絡基建系統，以蒐集情報，並試圖擾

亂美國和亞洲地區之間通信設施。美國國家安全局就表示，已確認一個由中國政府資助的黑客組

織試圖攻擊美國的關鍵基礎設施，五眼聯盟其他成員國已發布類似警告。

中國外交部發言人毛寧回應稱，注意到有關報道，批評這是一份東拼西湊、證據鏈嚴重缺失

極不專業的報告。中方並注意到美國國家安全局等政府機構以及英國、澳洲、加拿大、新西蘭等

國的相關機構也同時發布了類似報告，這很明顯是美國出於地緣政治目的，發動五眼聯盟國家採

取的集體虛假信息行動。

毛寧指出，眾所周知，五眼聯盟是世界上最大的情報組織，美國國家安全局是世界上最大的

黑客組織，他們聯手發布虛假信息報告，本身就很諷刺。至於某些公司此次參與其中，說明美國

除了政府機構之外，還在拓展新的散布虛假信息的渠道，「這不是第一次，也不會是最後一次」

。但無論如何變換手法，都改變不了美國才是「黑客帝國」的事實。

毛寧並指出，去年９月中方有關機構曾發布報告，詳細披露美國國家安全局網絡攻擊中國西

北工業大學的情況，美方應當立即就有關網絡攻擊的行為作出交代，而不是散布虛假信息轉移視

線。（ｓｌ）

