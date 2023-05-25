《經濟通通訊社２５日專訊》工信部、教育部、公安部、民政部等１４個部門近日聯合發布

《關於進一步深化電信基礎設施共建共享 促進「雙千兆」網絡高質量發展的實施意見》，指以

５Ｇ、千兆光網（第五代固定通信網絡，Ｆ５Ｇ）為代表的「雙千兆」網絡進入快速發展建設階

段，迫切需要優化「雙千兆」網絡建設環境，大幅提升「雙千兆」網絡的覆蓋水平。《實施意見

》提出，要推進「雙千兆」網絡統籌集約建設，深化「雙千兆」網絡共同進入，優化「雙千兆」

網絡建設環境，加強數字化技術支撐，開展數字化保障提升工程，鼓勵跨行業開放共享，加強農

村通信桿路線纜維護梳理等。

《實施意見》提出，要在編制國土空間規劃中，統籌做好電信等基礎設施建設的空間安排。

加強對５Ｇ基站站址及機房、建築樓宇類和公共交通類重點場所室內分布系統建設需求的統籌，

最大限度減少重複建設。支持５Ｇ接入網共建共享，推進５Ｇ異網漫遊。嚴格執行新建住宅區和

住宅建築、商務樓宇、公共建築內的通信配套設施工程建設標準，推進重點場所５Ｇ基站站址、

機房及室內分布系統等設施統一協調進場、統籌開展建設，保障千兆光網平等接入。建立重點場

所清單，開展「雙千兆」網絡共進攻堅工程。推動農村新建桿路線纜共建共享，減少通過架空方

或敷設光纜。及時清理戶外架空纜線違章交越搭掛，整治美化線纜架設形態，拔除清理廢棄線路

、桿塔。

建立跨行業協調機制，推動電力、市政、交通運輸、通信等基礎設施開放共享、融合部署。

努力整合各類桿塔資源，建設智慧桿塔及配套設施，推進「一桿多用」「一塔多用」。研究制定

電信基礎設施共建共享大數據平台標準，鼓勵按照標準要求積極推進平台建設或升級改造。加強

平台系統與設施資源信息整合，強化數據分析應用，開展平台應用評價。統籌考慮設施規劃、政

策保障、資金支持、考核引導等情況，探索制定評估標準體系。開展「雙千兆」網絡建設環境評

估，加強評估結果宣傳，推廣優秀經驗和案例。（ｓｌ）

