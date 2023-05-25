《經濟通通訊社２５日專訊》上海期貨交易所２５日在第二十屆上海衍生品市場論壇上發布

《上海期貨交易所２０２３－２０２５年戰略規劃》，提出到２０２５年，上海油、上海銅、上

海膠、上海金、上海鎳、上海紙等「上海價格」在國際市場接受度更高、影響力更大，亞太領先

交易所地位更加鞏固；努力打造服務型、國際型、數字化、綠色化、現代化期貨交易所。到

２０３５年，上期所將努力建成與高水平社會主義市場經濟體制相匹配，產品豐富、功能健全、

技術領先、治理高效，具有重要大宗商品價格影響力的世界一流交易所。

《戰略規劃》提出「七高四強」戰略舉措，分別是構建高質量產品體系、打造高能級服務平

台、加快高效率機制創新、推動高水平對外開放、建設高賦能信息技術系統、踐行高標準綠色理

念、強化高效能自律監管，以及加強黨的領導、加強內部治理、加強隊伍建設、加強實施保障。

就構建高質量產品體系，上期所總經理王鳳海表示，在新的規劃期，深耕已有產品鏈，健全有色

、黑色、貴金屬、能源、化工等品種序列，拓展新材料、運價、綠色品種序列，加大期權覆蓋率

，成熟品種基本實現期權的全覆蓋。（ｓｌ）

