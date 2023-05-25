《經濟通通訊社２５日專訊》內媒《界面新聞》引述多個消息來源指，內地語音聊天室平台

龍頭「伴伴」武漢總部４名高管以及多名財務、技術運營員工，已於４月被警方帶走調查，原因

是涉嫌開設賭場。

報道指，語音聊天室平台一個通用玩法是用戶可以藉為主播刷禮物獲得高等級回佣。例如，

刷價值５元人民幣的禮物，將有機會獲得價值１００元人民幣的禮物作為回報，但這些禮物是以

虛擬幣的形式轉入用戶帳戶，且無法提取現金。不過，用戶可私下與聊天室公會會長達成交易，

將虛擬幣「折現」。這種以概率性玩法進行輸贏結算的行為，被認定為「聚眾賭博」或者「開設

賭場」。而案發的直接導火線是，一名為某主播刷高額禮物的用戶與該主播在現實見面期間發生

資金糾紛，當事人報警。

一名知情人士透露，伴伴ＣＥＯ付亞平不在內地，案發之後全程無露面，也沒有與員工溝通

，目前日常工作由一位負責海外業務的副總裁主持。由於案發後伴伴內地公司帳戶被凍結，

１６００名員工的薪金和社保、公積金自４月起無法正常發放繳納，約３００員工選擇離職，另

有８００多名員工嘗試維權。知情人士又透露，內地的公會和主播結薪也無法正常運轉，伴伴內

地業務實際上已經停滯，最近一個月已有大批主播離開，語音聊天室有效直播下降７０％左右。



＊案發後多家語音聊天室平台突停服，部分應用被下架＊



此外，伴伴案發後，比熊語音等內地多家語音聊天室平台突然暫停伺服器，還有歡聚集團旗

下Ｈｅｌｌｏ語音、虎牙旗下比心等語音聊天室應用被應用商店下架。

伴伴是常相伴（武漢）科技有限公司旗下語音聊天室平台，總註冊用戶量約１億。２０１９

年，伴伴被認定為國家高新技術企業，２０２１年被評為中國互聯網成長型企業前２０家企業。

報道指，從案發至今，伴伴內部已多次開會商討解決方案，包括將已孵化的語音視訊交友Ａｐｐ

「Ｖｅｅｋａ」等海外業務剝離獨立運營，以支撐公司運轉，同時將已孵化的嗨歌、皮隊友、凶

手等境內業務剝離獨立運營，並將產研基建、管理系統、設計╱創意中心等剝離為獨立運營的技

術及服務公司。（ｓｌ）

