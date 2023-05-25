【ＦＯＣＵＳ】上周二（１６日）雙雙放風「冀周日（２１日）達成協議」的拜登和麥卡

錫，直至周四（２５日）眾議院休會前一刻仍無法握手言和，觸發惠譽、穆迪示警。何解「理想

很豐滿，現實卻骨感」？前者乃因兩人絕不願為「美債歷史性違約」背鍋，後者則是驢象內部各

有保守和進步勢力施壓攬炒。眼見雙方就２０２４財年支出是「凍結」還是「削減」對峙，違約

黑天鵝會否突至？別忘了「最後貸款人」聯儲……



＊左翼進步黨團施壓拜登＊



距離財長耶倫口中６月１日的Ｘ－ｄａｔｅ僅剩７天，民主、共和兩黨繼續一邊講數，一邊

互轟。評級機構惠譽宣布將美國ＡＡＡ評級列入負面信用觀察名單；穆迪則稱，談判進展的公開

聲明或觸發對美國穩定信用前景評估的改變；對無法償付本息的擔憂，推升６月初到期的美債殖

利率突破７％。

劇情氛圍從基調輕鬆到日漸緊張，雙方到底在爭議甚麼？簡而言之，即是對２０２４財年「

可自由支配支出」預算，是維持在２０２３財年水平，還是回到２０２２財年水平；對未來支出

的限制，是以兩年計還是十年計。據共和黨的方案，此意味２０２４財年「可自由支配支出」將

削減１３１０億美元，未來十年累計削減３﹒６萬億美元。

由於「可自由支配支出」覆蓋國防及非國防兩部分開支，共和黨明言不會動國防的奶酪，意

味拿非國防的交通、環境、教育、科技、社區、執法的開支開刀，而此受到民主黨左翼

Ｐｒｏｇｒｅｓｓｉｖｅ Ｃａｕｃｕｓ（進步黨團）的強烈反對，６６名進步派議員更聯署要

求總統援引憲法《第１４條修正案》，繞過國會發行新債以避免違約。



＊５票過關 ＶＳ 極右綁架＊



不過，拜登就指，不確定使用該修正案是否真的會阻止違約，並預計可能引發法律訴訟。進

步派暗示，拜登２０２４年競選連任需要「充滿活力、多元化的聯盟繼續保持熱情」。

同命相憐的還有麥卡錫，共和黨極右Ｆｒｅｅｄｏｍ Ｃａｕｃｕｓ（自由黨團）的領軍人

物之一Ｃｈｉｐ Ｒｏｙ，周三（２４日）發布備忘錄要求其「堅持到底」，此似乎解釋了麥卡

錫為何口風突改。理論上，債務上限方案過關僅需５名共和黨議員轉軚支持再加２１３名民主黨

議員，就可達半數門檻。但倘若此真的發生，勢令麥卡錫得罪極右勢力，隨時議長之位不保。

拜登、麥卡錫的談判牽扯黨派內部紛爭，而即使雙方在最後一刻達成協議，亦非天下太平。

因財政部獲得新的國債發行額度後，為填補「錢袋」虧空隨時令發行量激增而抽乾流動性，令債

息走升、股市承壓。而２０１１年時，標普更是在兩黨達成提高上限協議的兩天後下調美國信用

評級，觸發標指大瀉。



＊曾商直接購買違約國債＊



再加上紐約聯儲關於美國經濟衰退指標４月觸及４０年最高水平，前景是否一片灰暗？看看

聯儲最新公布的會議紀要，相比「與會者普遍同意進一步加息的必要性已變得不太確定」，更值

留意的一句或是，「許多與會者表示，應隨時準備使用流動性工具來抵銷可能發生的債務違約的

損害。」

此似乎跟主席鮑威爾２月時所稱，「如今年晚些時候美國債務違約，美聯儲無法保護經濟免

受損害」的口徑不同。市場揣測，聯儲是否如２０１１年、２０１３年時，已經或即將召開閉門

會議商討必要應對措施。

再參考近期全文解密的聯儲２０１３年１０月在華府停擺後召開應急會議的紀要，時任主席

伯南克等領銜討論了八大穩定市場選項，包括利用貼現窗、證券借貸提供流動性，回購或逆回購

，甚至直接購買或通過ＣＵＳＩＰ互換來從市場移除違約國債，而後兩大選項被時任聯儲理事的

鮑威爾稱為「令人厭惡」，但就承認「在某些情況下或許接受」。

