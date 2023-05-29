《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》國防部新聞發言人譚克非大校發布，國務
委員兼國防部長李尚福將於５月３１日至６月４日應邀出席第２０屆香格里拉對話會並訪問新加
坡。
會議期間，李尚福將就「中國的新安全倡議」議題作大會發言，會見有關國家代表團團長。
訪問新加坡期間，李尚福將與新加坡政府和防務部門領導舉行會見會談。
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29/05/2023 15:35
《駐京專電》李尚福將出席第２０屆香格里拉對話會，並訪問新加坡
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》國防部新聞發言人譚克非大校發布，國務
委員兼國防部長李尚福將於５月３１日至６月４日應邀出席第２０屆香格里拉對話會並訪問新加
坡。
會議期間，李尚福將就「中國的新安全倡議」議題作大會發言，會見有關國家代表團團長。
訪問新加坡期間，李尚福將與新加坡政府和防務部門領導舉行會見會談。
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