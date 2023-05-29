《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》國防部新聞發言人譚克非大校發布，國務

委員兼國防部長李尚福將於５月３１日至６月４日應邀出席第２０屆香格里拉對話會並訪問新加

坡。

會議期間，李尚福將就「中國的新安全倡議」議題作大會發言，會見有關國家代表團團長。

訪問新加坡期間，李尚福將與新加坡政府和防務部門領導舉行會見會談。

