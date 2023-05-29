《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》中證監副主席王建軍２７日在中國上市公

司協會年會上表示，為加快壯大反映中國高質量發展的上市公司群體，中證監將推動出台上市公

司監管條例；優化併購重組、股權激勵等制度安排；加大對「關鍵少數」和中介機構的立體化追

責力度，探索開展獨立董事履職評價工作，加快獨立董事信息庫建設。

王建軍透露，中證監將健全防範打擊財務造假的長效機制，針對嚴重舞弊、資金佔用等重點

問題，開展專項治理，加強線索發現、檢查、處置的全流程監管。強化財務造假案件的行刑銜接

，加大對「關鍵少數」和中介機構的立體化追責力度，對參與造假的其它主體一並納入打擊追責

的範圍，打破造假的生態圈。

２０２２年，上市公司實現增加值１８﹒２３萬億元（人民幣．下同），佔ＧＤＰ的

１５﹒１％；合計貢獻稅收４﹒７９萬億元，佔全國稅收總額的２８﹒７％，較３年前提高

５﹒８個百分點；提供就業崗位超過２９００萬人，支付員工薪酬６﹒２４萬億元，實現營業收

入７１﹒５３萬億元，淨利潤５﹒６２萬億元，分別是３年前的１﹒３５倍和１﹒３１倍。

