《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》國家稅務總局收入規劃核算司司長榮海樓

在例行發布會上介紹，今年前４個月，全國新增減稅降費及退稅緩費４６８９億元（人民幣．下

同）。其中，兩批延續優化創新的稅費優惠政策新增３０８３億元，其他政策如增值稅留抵退稅

等新增１６０６億元，有力減輕了經營主體負擔。

分政策看，月銷售額１０萬元以下的小規模納稅人免徵增值稅政策新增減稅１０３８億元，

惠及２２１１萬戶納稅人；小規模納稅人徵收率由３％降至１％政策新增減稅４００億元，惠及

４８３萬戶納稅人；繼續實施階段性降低失業保險費率政策新增降費５２１億元，惠及１４３４

萬戶繳費人；小微企業減徵所得稅政策新增減稅４７３億元，惠及４１２萬戶納稅人；新能源汽

車免徵車輛購置稅政策新增減稅２９０億元，惠及１６６萬輛汽車的購買者。

分經濟類型看，包括民營企業和個體經營戶在內的民營經濟納稅人繳費人新增減稅降費及退

稅緩費超過３３９３億元，佔比超七成，受益最大。在民營經濟各行業中，製造業和批發零售業

佔比最多，累計新增減稅降費及退稅緩費１６２９億元，佔比４８％。在民營經濟各類主體中，

小微企業優惠力度最大，累計新增減稅降費及退稅緩費１９５８億元，佔比５７﹒７％。

數據顯示，今年前４個月，全國稅務稽查部門共依法查處違法納稅人３﹒１６萬戶，挽回各

類稅款損失５２８億元。２０２３年１到４月，全國累計調查核查檢查認定虛開發票１４０﹒６

萬份，挽回出口退稅損失３７﹒３５億元。

