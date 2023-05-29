《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》中證監日前發布三份罰單。因在ＩＰＯ過

程中存在未勤勉盡責等問題，中銀國際證券、財通證券（滬：６０１１０８）、金圓統一證券３

家券商及相關保薦代表人被中證監採取出具警示函的行政監管措施。

中證監表示，經查，中銀國際證券以及吳哲超、任嵐在保薦宏盛華源鐵塔集團股份有限公司

首次公開發行股票並上市過程中，未勤勉盡責履行相關職責，未充分核查發行人參股企業情況，

未發現招股說明書信息披露不完整，未發現部分評估報告存在計算錯誤、分析理由不合理等問題

。根據相關規定，中證監決定對中銀國際證券以及吳哲超、任嵐採取出具警示函的監督管理措施

。

財通證券以及許昶、謝騰耀在保薦浙江鳳登綠能環保股份有限公司首次公開發行股票並上市

過程中，未勤勉盡責履行相關職責，對發行人股權變動核查程序存在瑕疵，對發行人部分股權代

持事項未充分核查。根據相關規定，中證監決定對財通證券以及許昶、謝騰耀採取出具警示函的

監督管理措施。

金圓統一證券以及章侃、張忠民在保薦江西中天智能裝備股份有限公司首次公開發行股票並

上市過程中，未勤勉盡責履行相關職責，存在未發現發行人會計基礎工作不規範情形、對疑似發

行人實際控制人的密切聯系人核查不到位、對關聯關係非關聯化核查不充分、對關聯交易識別不

到位、走訪和函證存在疏漏、對費用核查不到位等問題。根據相關規定，中證監決定對金圓統一

證券以及章侃、張忠民採取出具警示函的監督管理措施。

