《經濟通通訊社２９日專訊》中國恒大 （０３３３３）旗下地產業務主體恒大地產上周五
（２６日）公告稱，「２０恒大０２」債券持有人會議於５月２４日至５月２５日召開，關於調
整「２０恒大０２」債券本息兌付安排的議案獲通過。根據議案，將該期債券本金４０億元人民
幣及於２０２１年５月２６日至今年５月２５日期間的利息支付時間調整至明年５月２６日完成
支付。（ｌｃ）
etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多
29/05/2023 10:14
【恒大困局】恒大地產「２０恒大０２」債券再延遲一年支付利息
《經濟通通訊社２９日專訊》中國恒大 （０３３３３）旗下地產業務主體恒大地產上周五
（２６日）公告稱，「２０恒大０２」債券持有人會議於５月２４日至５月２５日召開，關於調
整「２０恒大０２」債券本息兌付安排的議案獲通過。根據議案，將該期債券本金４０億元人民
幣及於２０２１年５月２６日至今年５月２５日期間的利息支付時間調整至明年５月２６日完成
支付。（ｌｃ）
etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多
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