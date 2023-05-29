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AH股新聞

29/05/2023 10:14

【恒大困局】恒大地產「２０恒大０２」債券再延遲一年支付利息

　　《經濟通通訊社２９日專訊》中國恒大　（０３３３３）旗下地產業務主體恒大地產上周五
（２６日）公告稱，「２０恒大０２」債券持有人會議於５月２４日至５月２５日召開，關於調
整「２０恒大０２」債券本息兌付安排的議案獲通過。根據議案，將該期債券本金４０億元人民
幣及於２０２１年５月２６日至今年５月２５日期間的利息支付時間調整至明年５月２６日完成
支付。（ｌｃ）

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