《經濟通通訊社２９日專訊》中國恒大 （０３３３３）旗下地產業務主體恒大地產上周五

（２６日）公告稱，「２０恒大０２」債券持有人會議於５月２４日至５月２５日召開，關於調

整「２０恒大０２」債券本息兌付安排的議案獲通過。根據議案，將該期債券本金４０億元人民

幣及於２０２１年５月２６日至今年５月２５日期間的利息支付時間調整至明年５月２６日完成

支付。（ｌｃ）

