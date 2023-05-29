《經濟通通訊社２９日專訊》湖北省武漢市財政局和武漢長江資產經營管理有限公司上周五

（２６日）在當地官方報章《長江日報》第１０版上刊登整版債務催繳聯合公告，列出２５９家

欠債企業和單位及其金額，要求企業單位償還截至２０１８年末尚未償還欠款，其中包括多家地

方國企和武漢轄下的區財政局，欠債金額合共逾３億元（人民幣．下同），此公開催債舉動引發

外界關注。

公告顯示，在２５９家企業和單位中，欠款者最低欠１萬多元，最多則為武漢東風輕型汽車

公司，欠款本金達２３５４萬元，武漢工業國有投資有限公司欠款１５００萬元，來自台灣的統

一集團欠款１０００萬元。

武漢東風輕型汽車公司欠債最多，令Ａ股上市的東風汽車（滬：６００００６）要迅速發澄

清公告指，與東風武漢輕型汽車公司無任何股權關係和業務往來，公司與武漢市財政局、武漢長

江資產經營管理有限公司均無債權債務關係。



＊轄下５個區財政局也被催債，分析：多屬歷史遺留問題＊



除企業欠債外，武漢財政轄下５個區財政局也列入借款未還單位，包括武漢市漢南區財政局

、蔡甸區財政局、新洲區財證券國庫科、黃陂區財政局、江夏區財政局。其中欠款最多的是江夏

區財政局，欠款總額為１２５２萬元；欠款最少的是漢南區財政局，欠款總額為５０萬元。

目前該版《長江日報》電子報已無法查看催債內容，但其他新聞內容仍可查看。內地《經濟

觀察網》引述一名地方財政部門負責人稱，武漢市財政局列出的欠款很多屬於歷史遺留問題。上

個世紀末，財政部門給國企、事業單位借款，還有一些是以前政府給國企等擔保產生的欠帳。該

人士表示，「大部分縣區財政欠市級財政的款項很多，比如債券利息，擔保補貼等，但是不應該

把縣區財政也公布出來，可以通過體制決算來解決掉這種問題。」

在新冠疫情等因素衝擊下，２０２０年武漢市地方一般公共預算收入約１２３０億，按年降

２１﹒３％。２０２１年恢復至疫情前水平，收入１５７９億元。但２０２２年受大規模退稅減

稅、疫情反覆等因素影響，收入１５０５億元，又下降４﹒７％。武漢市政府數據顯示，武漢今

年第一季度預算收入同比下滑８﹒５％。（ｌｃ）

