《經濟通通訊社２９日專訊》中證指數公司上周五（２６日）宣布定期例行調整滬深３００

、中證５００、中證１０００、上證５０、上證１８０、上證３８０、科創５０等指數樣本，合

計更換２２２隻股份，於６月９日收市後生效。Ｗｉｎｄ數據顯示，跟蹤上述股指的指數基金規

模達到７０００億元人民幣，其中，跟蹤滬深３００的指數基金規模超過２８００億元人民幣。

滬深３００指數將更換９隻樣本股，調入中油資本（深：０００６１７）、山西焦煤

（深：０００９８３）、愛旭股份（滬：６００７３２）、錦江酒店（滬：６００７５４）、東

方電氣（滬：６００８７５）、上海醫藥（滬：６０１６０７）、潞安環能

（滬：６０１６９９）、招商輪船（滬：６０１８７２）、晶科能源（滬：６８８２２３）９家

公司。調出９家公司，包括大族激光（深：００２００８）、蘇泊爾（深：００２０３２）、領

益智造（深：００２６００）、世紀華通（深：００２６０２）、健帆生物

（深：３００５２９）、歐普康視（深：３００５９５）、玲瓏輪胎（滬：６０１９６６）、金

城醫學（滬：６０３８８２）、石頭科技（滬：６８８１６９）。

此外，中證５００指數將更換５０隻樣本，中證１０００指數更換１００隻樣本；上證５０

指數更換５隻樣本，上證１８０指數更換１８隻樣本，上證３８０指數更換３８隻樣本，科創

５０指數更換２隻樣本。中證指數有限公司表示，滬深３００、中證５００、中證１０００指數

本次樣本調整後，各指數對實體經濟的反映進一步加強，工業、能源行業樣本數量有所提升。

（ｌｃ）

