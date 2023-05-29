《環富通基金頻道２９日專訊》施羅德投資施羅德基金管理（中國）有限公司擬任投資經理

周勻指，２０２３年４月，中國經濟與金融數據轉弱，整體經濟呈現弱復甦狀態。製造業採購經

理指數（ＰＭＩ）跌至榮枯線以下４９﹒２，而非製造業ＰＭＩ則維持於歷史高位５６﹒４。該

數據符合施羅德投資經濟學家團隊對本輪服務業與製造業復甦步伐不一的預期：服務業持續受惠

於疫情防控措施放寬後的需求釋放。而在全球經濟（尤其是發達經濟體）的衰退預期下，海外對

中國商品需求減少，或將持續削弱製造業表現。



＊非製造業強勁復甦，聚焦消費交通運輸等板塊＊



２０２３年４月Ａ股走勢相對疲弱。經濟增長復甦前景未明，企業盈利有待增強，同時地緣

政治因素或限制當月市場表現。此輪經濟內生復甦，政策面維持穩增長方針，而未有大規模刺激

政策。在復甦初期，部分經濟指標如物價水平會出現滯後，或需等待轉暖，但考慮到合理的估值

水平、非製造業強勁復甦，以及中國經濟和全球經濟非處於同步周期帶來的風險分散效應，仍持

續看好中國股市。

固定收益方面，由於債市波動性和信貸分化在中期或會保持高位，因此對信用債保持審慎看

法。在選擇行業板塊方面，將聚焦於能從中國經濟活動正常化中受益的細分板塊，如大中華地區

消費，交通運輸業等。而中國近期對房地產市場的政策轉向對市場情緒起了提振作用，就地產債

而言，投資者或應留意發行人的資金流動性與現金流比例，並密切關注短期內房價格與中長期的

房地產政策。（ｗａ）

