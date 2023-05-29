《經濟通通訊２９日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平《論科技自立自強》出版發行

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中共中央黨史和文獻研究院編輯的國家主席習近平的論述《論科技自立自強》，近日由中央文獻

出版社出版，在全國發行。這部專題文集，收入習近平關於科技自立自強的重要文稿５０篇，其

中部分文稿是首次公開發表。



中證監：推動出台上市公司監管條例

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中證監副主席王建軍２７日在中國上市公司協會年會上表示，為加快壯大反映中國高質量發展的

上市公司群體，中證監將推動出台上市公司監管條例；優化併購重組、股權激勵等制度安排；加

大對「關鍵少數」和中介機構的立體化追責力度等。



國企加速「駛向」科創板

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近日，航天軟件、航天南湖登陸科創板，截至目前，今年成功登陸科創板的國企已達６戶。此外

，作為「國字頭」科創板後備軍的「科改企業」迎來大力度擴圍。業內人士認為，國企將加大布

局戰略新興產業力度，加快科創板上市步伐。





《上海證券報》



中證監：加快壯大上市公司群體

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中證監副主席王建軍２７日在中國上市公司協會年會上表示，下一步，中證監將從構建好用管用

的法規制度體系、規範公司治理和信息披露、培育優勝劣汰的市場生態、從嚴打擊財務造假等方

面發力，進一步推動上市公司高質量發展。



國產大飛機Ｃ９１９圓滿完成首次商飛

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５月２８日上午，中國東航使用中國商飛全球首架交付的Ｃ９１９大型客機，執行ＭＵ９１９１

航班，從上海虹橋國際機場飛往北京首都國際機場，開啟這一機型全球首次商業載客飛行。



４月工業企業利潤降幅繼續收窄

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國家統計局２７日發布的數據顯示，４月規模以上工業企業營業收入累計增速由降轉增，利潤降

幅收窄，裝備製造業利潤增速明顯改善，工業企業效益總體呈現恢復向好態勢。





《證券時報》



完善信披制度，健全防範打擊財務造假長效機制

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在近日召開的中國上市公司協會年會上，中證監副主席王建軍表示，要推動出台上市公司監管條

例，完善全面註冊制下的信息披露制度，嚴格把好市場入口關，健全防範打擊財務造假的長效機

制。



國產大飛機Ｃ９１９圓滿完成商業首航

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５月２８日１０時３２分，由Ｃ９１９大型客機執飛的東方航空ＭＵ９１９１航班載著近１３０

名旅客從上海虹橋國際機場起飛。經歷１小時５９分鐘飛行，飛機平穩降落在北京首都國際機場

，標誌著該機型圓滿完成首個商業航班飛行。



上市不是終點，是高質量發展新起點

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在近日召開的中國上市公司協會年會暨２０２３中國上市公司峰會上，中證監副主席王建軍就上

市公司高質量發展的改革路徑進行了系統全面的闡述，讓「上市不是終點，而是高質量發展的新

起點」成為了市場共識。（ｌｃ）

