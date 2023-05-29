《神州經脈》中國４月工業利潤同比跌幅輕微收窄，帶動滬綜指今（２９日）早小幅高開，

惟欠上升動力，滬綜指一度倒跌０﹒１％但仍守三千二關，隨著中字頭股盤中走強，午後維持窄

幅偏升，最終全日小升０﹒２８％，收報３２２１﹒４５點。惟深成指回吐，全日跌０﹒８％，

報１０８２０﹒６５點，創下去年１１月以來半年新低。創業板指更跌１﹒１４％，報

２２０３﹒８４點，創下去年５月以來一年新低。兩市成交９２０８億元（人民幣．下同），較

上個交易日急增逾１２％。外資今日通過陸股通轉為淨流入逾１４億元，結束連續三日淨流出。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日小幅低開後震盪回落，接連跌穿７﹒０７、

７﹒０８關，最終收報７﹒０７８７，較上個交易日４時３０分收盤價跌２４０點子，續創

２０２２年１２月１日以來近半年新低，全日在７﹒０５６６至７﹒０８０５之間波動。人民幣

兌一美元中間價今報７﹒０５７５，較上個交易日升１８５點子，上個交易日報７﹒０７６０。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 中國載人航天工程辦公室宣布，神舟十六號載人飛船將於３０日早上９時３１分發射，飛

行乘組由航天員景海鵬、朱楊柱和桂海潮組成，景海鵬擔任指令長。這是景海鵬第四次執行任務

，將成中國迄今飛天次數最多的航天員。今次還首度有航天飛行工程師、載荷專家升空，分別是

朱楊柱和桂海潮。預計神十六飛行乘組１１月返回地球。另外，中國載人航天工程辦公室副主任

林西強表示，中國載人月球探測工程登月階段任務已啟動實施，計劃在２０３０年前實現中國人

首次登陸月球。



２﹒ 首架國產大飛機Ｃ９１９於２８日成功實現商業首航，標誌著Ｃ９１９正式進入民航市場

，成為繼波音、空中巴士後，承擔國內幹線航線飛行的新機型。２９日，Ｃ９１９繼續執行載客

任務，上午１１時許載１３５名旅客從上海順利飛抵成都。Ｃ９１９正式在上海虹橋－成都天府

航線運行，每日一個往返航班。



３﹒ 國家統計局公布，１－４月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額２０３２８﹒８億元

，同比下降２０﹒６％。４月份，規模以上工業企業利潤同比下降１８﹒２％，降幅較３月份收

窄１個百分點，連續兩個月收窄。國家統計局工業司統計師孫曉解讀數據指出，４月工業生產繼

續恢復，企業營收增長加快，利潤降幅繼續收窄，同時國際環境嚴峻複雜，需求不足制約明顯，

工業企業盈利持續恢復面臨較多困難。下階段要著力恢復和擴大需求，進一步提高產銷銜接水平

，持續提振經營主體信心，把發揮政策效力和激發經營主體活力結合起來，推動工業經濟持續回

升向好。



４﹒ 美國商務部長雷蒙多５月２５日至２６日才與中國商務部長王文濤會面，２７日就在美國

底特律出席印太經濟架構（ＩＰＥＦ）貿易部長會議期間強硬表示，美國堅決反對中國對美光採

取的行動，強調中方行為是在沒有任何事實依據下針對一家美國公司，顯然是經濟脅迫。美國不

會容忍中國封殺美光科技的晶片，正與盟國密切合作，以應對包括所有美光禁令在內，所有關於

中國非市場性做法的挑戰。



５﹒ 湖北省武漢市財政局和武漢長江資產經營管理有限公司上周五（２６日）在當地官方報章

《長江日報》第１０版上刊登整版債務催繳聯合公告，列出２５９家欠債企業和單位及其金額，

要求企業單位償還截至２０１８年末尚未償還欠款，其中包括多家地方國企和武漢轄下的區財政

局，欠債金額合共逾３億元。欠款者最低欠１萬多元，最多則為武漢東風輕型汽車公司，欠款本

金達２３５４萬元。Ａ股上市的東風汽車迅速澄清，與東風武漢輕型汽車公司無任何股權關係和

業務往來，與武漢市財政局、武漢長江資產經營管理有限公司均無債權債務關係。



６﹒ 對於《華爾街日報》報道指，中國政府歐亞事務特別代表李輝訪歐期間提出一項協議，協

議中讓俄羅斯保留其現在佔領的烏克蘭部分領土。中國外交部發言人毛寧回應稱，烏克蘭外長已

公開表示他與各方接觸的情況，「沒有哪一個國家表示，李輝特代做了《華爾街日報》報道中所

做的表述」。



７﹒ 中國國家文物局日前公布８大類藝術品的限制出境名家名單，包括張大千、齊白石、徐悲

鴻、吳冠中、豐子愷等４１位於１９１１年後已故的中國近現代藝術家的書畫作品，一律不准出

境，另有１５８人代表作不准出境。文物局表示，為加強文物保護工作，防止近現代珍貴文物流

失，完善文物出境審核標準體系，修訂了１９１１年後已故書畫類作品限制出境名家名單，由過

往只針對書畫類，擴大至陶瓷、雕塑、織繡、扇子、璽印、煙壺及漆器，合共八大類作品。



８﹒ 國家外匯管理局局長潘功勝要求，外匯局各級黨組織和人民銀行有關部門要更好統籌發展

和安全，客觀、準確評估當前金融風險整體形勢，特別是複雜多變的外部環境和風險，強化系統

觀念、底線思維，敢於鬥爭、善於鬥爭，不斷提升開放監管能力和風險防控能力，牢牢守住不發

生系統性金融風險的底線，切實維護金融穩定和國家經濟金融安全。（ｓｌ）

