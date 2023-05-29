《經濟通通訊社２９日專訊》內地兩大車企開戰，長城汽車在２５日舉報比亞迪兩款主力車

型採用常壓油箱，排放不達標，比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）當日已迅速回應，

稱堅決反對任何形式的不正當競爭行為，產品及相關檢測符合國家標準。比亞迪今日更在互動平

台上回答投資者提問時表示，比亞迪ＤＭ－ｉ是基於電動車平台設計的雙電機串併聯架構，實現

了發動機和車輪的解耦（脫開連接），在ＥＶ模式下發動機可以靈活啟動，燃油蒸汽可以進行自

由脫附（抽走碳罐內油汽）。加上多控制單元的協同策略，以及對碳罐特性的深入研究，比亞迪

自主研發了常壓油箱的燃油蒸汽排放控制技術，能符合蒸發排放法規標準。該技術實現了

ＰＨＥＶ在碳罐飽和前，即使車輛在ＥＶ模式下長時間使用，也會自動啟動發動機，４分鍾左右

即可解決問題，既不增加油耗，也不增加噪音，還能完成燃油蒸汽脫附、車輛發電和發動機養護

，既合情合理，又合規合法。

不過，比亞迪ＡＨ均走軟，Ａ股跌逾１％，Ｈ股跌２％。

長城汽車（０２３３３）（滬：６０１６３３）２５日發公告表示，該公司４月１１日向生

態環境部、國家市監總局、工信部遞交舉報材料，就比亞迪秦ＰＬＵＳＤＭ－ｉ、宋ＰＬＵＳ

ＤＭ－ｉ採用常壓油箱，涉嫌整車蒸發污染物排放不達標的問題舉報。（ｃｔ）

