《經濟通通訊社２９日專訊》贛鋒鋰業（０１７７２）（深：００２４６０）公告，同意公

司或子公司以每股０﹒８１澳元價格認購澳大利亞Ｌｅｏ Ｌｉｔｈｉｕｍ Ｌｉｍｉｔｅｄ公

司所增發不超過總股本９﹒９％股權，合計交易金額１﹒０６１１億澳元。贛鋒鋰業ＡＨ股價齊

軟，Ａ跌０﹒４％，Ｈ跌０﹒６％。

Ｌｅｏ Ｌｉｔｈｉｕｍ的主營業務為馬里鋰礦資源勘探及開發。其旗下的主要資產為位於

馬里的鋰輝石Ｇｏｕｌａｍｉｎａ項目。本次戰略配售所得資金用Ｇｏｕｌａｍｉｎａ項目第一

階段的開發和運營。雙方規劃將Ｇｏｕｌａｍｉｎａ二期產能提高至每年約５０萬噸鋰輝石精礦

，使一期和二期的總產能達到每年１００萬噸鋰輝石精礦。基於二期產能的擴張，雙方同意公司

將擁有每年３５萬噸鋰輝石精礦的包銷權，Ｌｅｏ Ｌｉｔｈｉｕｍ將擁有每年１５萬噸鋰輝石

精礦的包銷權。

同時，雙方研究三期擴建的可能性，如Ｇｏｕｌａｍｉｎａ第三階段擴建，Ｌｅｏ

Ｌｉｔｈｉｕｍ和公司將分別擁有５０％的增量產品的包銷權。另外，雙方積極探討在歐洲或其

它地方建設合資鋰鹽生產基地可行性，在雙方合資鋰鹽生產基地建設完成之前，公司將擁有

Ｌｅｏ Ｌｉｔｈｉｕｍ １５萬噸鋰輝石精礦的代加工權利。

贛鋒鋰業表示，本次交易旨在強化與Ｌｅｏ Ｌｉｔｈｉｕｍ公司在Ｇｏｕｌａｍｉｎａ鋰

輝石礦項目的合作，進一步保障公司鋰資源的需求，有利於公司業務拓展，符合公司上下游一體

化和新能源汽車產業發展戰略。（ｃｔ）

