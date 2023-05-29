《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２９日上海專電》首架國產大飛機Ｃ９１９昨日（２８日）

成功實現商業首航。首航航班從上海虹橋機場飛往北京首都機場，歷時兩小時左右。這標誌著

Ｃ９１９正式進入民航市場，成為繼波音、空中巴士後，承擔國內幹線航線飛行的新機型。空巴

與波音均在微博發文，向中國東方航空（００６７０）（滬：６００１１５）及中國商飛表示祝

賀。外媒《華爾街日報》指出，Ｃ９１９商業首飛意味著波音和空巴幾十年來的「雙頭壟斷」在

中國市場受挑戰，這一挑戰規模尚小，卻頗具象徵意義。



＊今起往返滬蓉航線，９１９元機票迅速售罄＊



首航航班為邀請制，未面向公眾售票，國家民航局長宋志勇、中國商飛董事長賀東風、東航

總經理李養民、工信部長金壯龍及Ｃ９１９總設計師吳光輝等人都在機上。

自今日起，該架Ｃ９１９飛機將正式在上海虹橋－成都天府航線上運行，每日一個往返航班

，機票價格９１９元人民幣起。今日的９１９元人民幣機票已在開售後迅速售罄。

按照民航相關規定，在正式商業首航之前，飛機要經歷至少１００小時的空機驗證飛行。首

架Ｃ９１９從去年１２月２６日開始執行驗證飛行任務，目前已驗證飛行超１６０小時，曾飛往

上海、海口、成都、北京、武漢、西安、揚州、南昌、青島、濟南、南京、太原、淮安１３座城

市，涉及１６個航點、３３條航線。不過，在今年２月，Ｃ９１９在驗證飛行中曾出現技術故障

。原本預計於３月底商業首航的計劃也推遲到了５月。

東航作為Ｃ９１９的首個用戶，首批將引進５架Ｃ９１９。２０２２年１２月９日，首架由

中國商飛研製的國產大飛機Ｃ９１９交付東航，今年計劃接收剩餘４架Ｃ９１９飛機。



