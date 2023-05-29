《經濟通通訊社２９日專訊》據知本咨詢公司統計，截至目前，今年科創板上市的國有企業
已達６戶，包括九州一軌（滬：６８８４８５）、頎中科技（滬：６８８３５２）、晶合集成
（滬：６８８２４９）、中船特氣（滬：６８８１４６）等。另據上交所數據，科創板設立以來
，已支持４７家央企國企上市融資，合計首發募集資金達１１６５億元人民幣。
國資央企赴科創板上市正受到政策推動。國資委上周召開央企加快發展戰略性新興產業部署
會議時強調，要積極研究出台支持中央企業戰略性新興產業發展的一攬子政策，加快培育「專精
特新」和「單項冠軍」企業，盡快形成體系化布局；支持中央企業戰略性新興產業發展的一攬子
政策將加快出台，特別是在結構調整、混合所有制改革、薪酬制度等方面有望出台新舉措。
此外，「國字頭」科創板後備軍也在大力擴圍。國資委副主任翁傑明近日表示，近期國資委
對「科改企業」進行了大力度的擴圍調整，從４３９戶擴充至６７２戶。
國資委研究中心研究員胡遲認為，政策大力支持將有利於國資央企加大布局戰略新興產業力
度，加快在科創板上市的步伐，加速市場化經營，進一步提高核心競爭力，從而打造原創技術「
策源地」和現代產業鏈「鏈長」。（ｌｃ）
etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多