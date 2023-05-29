《經濟通通訊社２９日專訊》招商局集團電子招投標平台今日發布《招商證券微軟大語言模
型服務採購項目－詢價採購公告》。採購人為招商證券（０６０９９）（滬：６００９９９）。
採購範圍及內容：項目引進微軟Ａｚｕｒｅ－Ｏｐｅｎ ＡＩ大語言模型，根據業務需求場
景進行ＡＩ能力研究開發工作，預先研究及論證大語言模型在量化投研、精準營銷、財富管理、
客戶服務、智能投顧、人員效能等場景上產生的應用價值。（ｃｔ）
etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多
29/05/2023 15:31
《ＡＩ熱潮》招商證券擬採購微軟大語言模型服務，用於ＡＩ投研
《經濟通通訊社２９日專訊》招商局集團電子招投標平台今日發布《招商證券微軟大語言模
型服務採購項目－詢價採購公告》。採購人為招商證券（０６０９９）（滬：６００９９９）。
採購範圍及內容：項目引進微軟Ａｚｕｒｅ－Ｏｐｅｎ ＡＩ大語言模型，根據業務需求場
景進行ＡＩ能力研究開發工作，預先研究及論證大語言模型在量化投研、精準營銷、財富管理、
客戶服務、智能投顧、人員效能等場景上產生的應用價值。（ｃｔ）
etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多
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