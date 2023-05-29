《經濟通通訊社２９日專訊》招商局集團電子招投標平台今日發布《招商證券微軟大語言模

型服務採購項目－詢價採購公告》。採購人為招商證券（０６０９９）（滬：６００９９９）。

採購範圍及內容：項目引進微軟Ａｚｕｒｅ－Ｏｐｅｎ ＡＩ大語言模型，根據業務需求場

景進行ＡＩ能力研究開發工作，預先研究及論證大語言模型在量化投研、精準營銷、財富管理、

客戶服務、智能投顧、人員效能等場景上產生的應用價值。（ｃｔ）

