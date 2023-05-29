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AH股新聞

29/05/2023 09:29

《Ａ股行情》滬指高開０﹒２３％，工業利潤續跌市場憧憬人行降準

　　《經濟通通訊社２９日專訊》內地１至４月規模以上工業企業利潤同比下降２０﹒６％，突
顯需求降溫、工業通縮加劇，市場料人行將提前降準。不過，美國總統拜登和眾議院議長麥卡錫
達成債務上限協議，美股三大指數走高，滬深股市今早隨外圍小幅高開，上證綜合指數（滬綜指
）高開０﹒２３％，報３２１９﹒７６點，深綜指高開０﹒２４％，石油股、大飛機股造好，煤
炭股股走低。
　　１－４月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額２０３２８﹒８億元（人民幣．下同），
同比下降２０﹒６％。４月份，規模以上工業企業利潤同比下降１８﹒２％，降幅較３月份收窄
１個百分點，連續兩個月收窄。國家統計局工業司統計師孫曉解讀數據指出，４月份，工業生產
繼續恢復，企業營收增長加快，利潤降幅繼續收窄，但也要看到，國際環境嚴峻複雜，需求不足
制約明顯，工業企業盈利持續恢復面臨較多困難。
　　隨著中國經濟復甦失去動力，最新的《彭博》經濟學家調查顯示，人民銀行可能將早於預期
下調銀行存款準備金率。據預估中值，料人行在第三季度末將主要銀行的存準率下調２５個基點
，較早前預計最後一個季度降準提前。
　　美光在中國遭禁售，美國商務部長雷蒙多２７日表示，美國不會容忍中國封殺美光科技的晶
片，正與盟國密切合作，以應對中國的「經濟脅迫」。中方則擬拉攏南韓在半導體合作，試圖在
韓美之間製造隔閡。中國商務部長王文濤２６日與南韓產業通商資源部通商交涉本部長安德根會
晤，就強化中韓半導體產業鏈供應鏈領域探討合作機會。
　　人民銀行今日進行２５０億元７天期逆回購，中標利率持平２％。公開市場今日淨投放
２３０億元。（ｊｔ）

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