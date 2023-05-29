《經濟通通訊社２９日專訊》上證Ｂ股指數收跌０﹒７４％，報２８１﹒５２點。深證Ｂ股
指數收跌１﹒１５％，報１１３１﹒３６點。
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29/05/2023 15:06
《Ｂ股行情》上證Ｂ股指數收跌０﹒７４％，深證Ｂ收跌１﹒１５％
《經濟通通訊社２９日專訊》上證Ｂ股指數收跌０﹒７４％，報２８１﹒５２點。深證Ｂ股
指數收跌１﹒１５％，報１１３１﹒３６點。
etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多
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