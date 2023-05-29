《經濟通通訊社２９日專訊》中國４月工業利潤同比跌幅輕微收窄，帶動滬綜指今早小幅高

開，惟欠向上動力，滬綜指一度倒跌０﹒１％但仍守三千二關，隨著中字頭股盤中走強，半日收

升０﹒１５％，報３２１７﹒３４點。深成指則跌０﹒８２％，報１０８２０﹒６５點。

１－４月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額２０３２８﹒８億元（人民幣．下同），

同比下降２０﹒６％。４月份，規模以上工業企業利潤同比下降１８﹒２％，降幅較３月份收窄

１個百分點，連續兩個月收窄。企業營收增長加快，帶動中國４月單月和累計工業企業利潤同比

降幅繼續微幅縮窄，累計營收同比「轉正」。然而，工業利潤單月和累計均為兩位數的跌幅突顯

出工業企業盈利困難重重。分析人士認為，政策端應繼續著力擴大市場需求，提振市場主體信心

和預期，部分人士預計至第四季度工業利潤累計同比才可能出現正增長。



＊中字頭股起勢，中石油飆７％＊



中字頭個股再度走強，中國船舶（滬：６００１５０）漲４﹒２％，中糧糖業

（滬：６００７３７）升２﹒９％，中鋼國際（深：０００９２８）升２﹒５％，中材國際

（滬：６００９７０）升１﹒６％，中國核建（滬：６０１６１１）升０﹒４％。

美國總統拜登和眾議院議長麥卡錫達成債務上限協議，計劃周三（３１日）交由國會表決，

而且市場在下一次ＯＰＥＣ＋政策會議前權衡了俄羅斯和沙特阿拉伯關於供應相互矛盾的信息，

刺激兩大期油上周五（２６日）收高約１％左右。Ａ場石油股跟隨大漲，中國石油

（滬：６０１８５７）漲６﹒６％，中國石化（滬：６０００２８）升４﹒５％，中國海油

（滬：６００９３８）升２％，海油發展（滬：６００９６８）升１﹒６％，石化油服

（滬：６００８７１）升０﹒５％，中海油服（滬：６０１８０８）升０﹒１％，恒力石化

（滬：６００３４６）升近１％。



＊傳中企開始停購美光產品，國產替代概念高漲＊



中國網信辦早前要求內地企業停止採購美國晶片製造公司美光（Ｍｉｃｒｏｎ）的產品。據

《南華早報》２６日引述消息人士報道，目前包含聯想集團（Ｌｅｎｏｖｏ）、浪潮集團

（Ｉｎｓｐｕｒ）在內的中國服務器製造商已要求供應商暫停訂購含有美光晶片在內的模組。Ａ

場浪潮系股份分化，浪潮軟件（滬：６００７５６）半日升１﹒２％，浪潮信息

（深：０００９７７）倒跌２﹒３％。

其他國產替代概念股高漲，中微公司（滬：６８８０１２）升３﹒７％，韋爾股份

（滬：６０３５０１）升２﹒２％，中芯國際（滬：６８８９８１）升近２％，北方華創

（深：００２３７１）升０﹒１％。（ｊｔ）

