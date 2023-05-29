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AH股新聞

29/05/2023 15:17

《滬股通》滬股通全日額度用１４﹒７８億，外資轉淨流入１４億元

　　《經濟通通訊社２９日專訊》北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５０５﹒２２億元，用１４﹒７８億元或２﹒８％。
　　外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流入１４﹒３７億元，結束連續三日淨流出
。（ｓｌ）

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