《經濟通通訊社２９日專訊》北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５０５﹒２２億元，用１４﹒７８億元或２﹒８％。
外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流入１４﹒３７億元，結束連續三日淨流出
。（ｓｌ）
etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多
29/05/2023 15:17
《滬股通》滬股通全日額度用１４﹒７８億，外資轉淨流入１４億元
《經濟通通訊社２９日專訊》北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５０５﹒２２億元，用１４﹒７８億元或２﹒８％。
外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流入１４﹒３７億元，結束連續三日淨流出
。（ｓｌ）
etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多
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