《經濟通通訊社２９日專訊》武漢市財政局、武漢長江資產經營管理有限公司５月２６日在

《長江日報》刊登聯合債務催收公告，要求２５９家單位及時償債，其中欠款最高的是東風武漢

輕型汽車公司，金額達２３５４萬元（人民幣．下同）。

東風汽車（滬：６００００６）發布澄清公告指，涉事的東風武漢輕型汽車公司與該公司無

任何股權關係和業務往來，該公司與武漢市財政局、武漢長江資產經營管理有限公司均無債權債

務關係。公司生產經營活動正常，不存在應披露未披露的重大債務，不存在損害公司及中小股東

利益的情形。

惟東風汽車目前仍跌１﹒６％，報５﹒５９元。



＊武漢催債名單包括統一集團，欠款超過１０００萬＊



根據刊登在《長江日報》的催收公告顯示，武漢市財政局表示，依法對相關債務人享有主債

權以及對相應擔保人享有的擔保合同項下的全部權利。武漢市財政局已公告委托武漢長江資產經

營管理有限公司全權處置該等債權。借款清單顯示，截至２０１８年１２月２０日，共有２５９

家單位對武漢市財政局仍未履行相關債務。這些單位中，欠款最高的達２３５４萬元人民幣，是

東風武漢輕型汽車公司，欠款最少的為１萬元，是農科所。欠款超過１０００萬元的還有台灣食

品公司－－統一集團、武漢工業國有投資有限公司和武漢紅桃開集團有限公司，分別欠款

１０００萬、１５００萬元和２０００萬元。

另外，武漢市下轄的漢南區、蔡甸區、新洲區、黃陂區和江夏區這五地的財政局也在債務單

位名單中，欠款數由５０萬元到１２５２萬元不等。名單還包括武漢多家科研所、服裝廠、材料

廠、制藥公司等。（ｊｔ）

