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AH股新聞

29/05/2023 10:37

《Ａ股焦點》據報浪潮、聯想停止採購美光產品，浪潮系Ａ股走高

　　《經濟通通訊社２９日專訊》中國網信辦早前要求內地企業停止採購美國晶片製造公司美光
（Ｍｉｃｒｏｎ）的產品。據《南華早報》２６日引述消息人士報道，目前包含聯想集團
（Ｌｅｎｏｖｏ）、浪潮集團（Ｉｎｓｐｕｒ）在內的中國服務器製造商已要求供應商暫停訂購
含有美光晶片在內的模組。
　　報道指，用於伺服器記憶體模組的ＤＲＡＭ晶片是一種商品化組件，通常由美光和三星電子
提供。消息人士稱，因為停止訂購含美光晶片的模組，供應商將需要一些時間才能對新採購的替
代品進行技術調整。
　　中國市場一直是美光的主要收入來源之一，佔美光去年３０８億美元營收中的１１％左右。
受到禁令影響，美光則預估對營收的衝擊不超過一成。
　　Ａ場浪潮系股份走高，浪潮軟件（滬：６００７５６）現升１﹒２％，報１５﹒６８元人民
幣；浪潮信息（深：０００９７７）升０﹒４％，報４１﹒５６元人民幣。港股浪潮數字企業
（００５９６）漲２﹒９％，報２﹒８５港元。
　
＊美商務部長：不會容忍中國封殺美光＊
　
　　美光在中國遭禁售，美國商務部長雷蒙多２７日表示，美國不會容忍中國封殺美光科技的晶
片，正與盟國密切合作，以應對中國的「經濟脅迫」。雷蒙多２５日至２６日才與中國商務部長
王文濤會面，中國商務部發布新聞稿稱，雙方就中美經貿關係和共同關心的經貿問題進行了坦誠
、專業、建設性的交流。中方就美對華經貿政策、半導體政策、出口管制、對外投資審查等等表
達重點關切。雙方同意建立溝通渠道，就具體經貿關切和合作事項保持和加強交流。（ｊｔ）
　
　

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