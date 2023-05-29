《經濟通通訊社２９日專訊》中國網信辦早前要求內地企業停止採購美國晶片製造公司美光

（Ｍｉｃｒｏｎ）的產品。據《南華早報》２６日引述消息人士報道，目前包含聯想集團

（Ｌｅｎｏｖｏ）、浪潮集團（Ｉｎｓｐｕｒ）在內的中國服務器製造商已要求供應商暫停訂購

含有美光晶片在內的模組。

報道指，用於伺服器記憶體模組的ＤＲＡＭ晶片是一種商品化組件，通常由美光和三星電子

提供。消息人士稱，因為停止訂購含美光晶片的模組，供應商將需要一些時間才能對新採購的替

代品進行技術調整。

中國市場一直是美光的主要收入來源之一，佔美光去年３０８億美元營收中的１１％左右。

受到禁令影響，美光則預估對營收的衝擊不超過一成。

Ａ場浪潮系股份走高，浪潮軟件（滬：６００７５６）現升１﹒２％，報１５﹒６８元人民

幣；浪潮信息（深：０００９７７）升０﹒４％，報４１﹒５６元人民幣。港股浪潮數字企業

（００５９６）漲２﹒９％，報２﹒８５港元。



＊美商務部長：不會容忍中國封殺美光＊



美光在中國遭禁售，美國商務部長雷蒙多２７日表示，美國不會容忍中國封殺美光科技的晶

片，正與盟國密切合作，以應對中國的「經濟脅迫」。雷蒙多２５日至２６日才與中國商務部長

王文濤會面，中國商務部發布新聞稿稱，雙方就中美經貿關係和共同關心的經貿問題進行了坦誠

、專業、建設性的交流。中方就美對華經貿政策、半導體政策、出口管制、對外投資審查等等表

達重點關切。雙方同意建立溝通渠道，就具體經貿關切和合作事項保持和加強交流。（ｊｔ）





