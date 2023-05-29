《經濟通通訊社２９日專訊》深圳市統計局公布，２０２３年１－４月，深圳全市規模以上

工業增加值同比增長２﹒１％。主要行業大類中，規模以上汽車製造業增加值增長８１﹒７％，

電力、熱力生產和供應業增長１９﹒７％，專用設備製造業增長９﹒７％。主要高技術產品產量

持續快速增長，其中新能源汽車、充電樁產量分別增長１４０﹒１％、５１﹒３％。



＊高技術製造業投資增４３﹒９％，社零增１３﹒５％＊



１－４月，深圳全市固定資產投資同比增長１０﹒３％。工業投資增勢強勁，增長

４０﹒４％，其中製造業投資增長５１﹒７％；房地產開發投資增長１９﹒１％。分產業看，第

二產業投資增長４０﹒５％，第三產業投資增長４﹒７％。高技術產業投資活躍，高技術製造業

投資增長４３﹒９％，其中，電子及通信設備製造投資增長５２﹒４％。

１－４月，深圳全市社會消費品零售總額３１５２﹒５６億元（人民幣．下同），同比增長

１３﹒５％，比第一季加快１﹒７個百分點。分消費類型看，商品零售增長１２﹒２％；餐飲收

入增長２４﹒８％。基本生活類商品銷售良好，其中限額以上單位糧油食品類、飲料類零售額分

別增長１４﹒４％、２６﹒４％。消費升級類商品保持較快增長，其中限額以上單位通訊器材類

、化妝品類零售額分別增長２２﹒６％、２３﹒９％。網上零售持續快速增長，限額以上單位通

過互聯網實現的商品零售額增長３１﹒２％。

１－４月，深圳全市進出口總額１０７６５億元，同比增長３﹒９％。其中，出口

６７２６﹒３億元，增長１６﹒１％；進口４０３８﹒７億元，下降１１﹒５％。一般貿易進出

口增長２﹒６％，佔進出口總額的５１﹒５％，比重較上年同期減少０﹒７個百分點。



＊４月末存款增１２﹒１％，首４月ＣＰＩ同比漲１﹒３％＊



４月末，深圳全市金融機構（含外資）本外幣存款餘額１２９４６８﹒２１億元，同比增長

１２﹒１％。金融機構（含外資）本外幣貸款余額８９５７２﹒７１億元，同比增長９﹒５％。

１－４月，深圳全市居民消費價格比上年同期上漲１﹒３％。其中，食品煙酒價格上漲

３﹒１％，衣著價格上漲３﹒８％，居住價格下降０﹒２％，生活用品及服務價格上漲０﹒７％

，交通通信價格下降１％，教育文化娛樂價格上漲２﹒８％，醫療保健價格上漲０﹒１％，其他

用品及服務價格上漲３﹒９％。（ｓｌ）

