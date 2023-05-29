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AH股新聞

29/05/2023 17:31

【數據前瞻】機構料中國官方５月製造業ＰＭＩ微升至４９﹒４

　　《經濟通通訊社２９日專訊》中國官方５月製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）及財新５月中
國製造業ＰＭＩ將分別於周三（３１日）及周四（６月１日）公布。《路透》綜合２６家分析機
構的預估中值顯示，中國官方５月製造業ＰＭＩ料微升０﹒２，至４９﹒４，連續兩個月位於榮
枯線下方；另據１５家機構預估中值顯示，財新５月中國制造業ＰＭＩ料持平於上月的４９﹒５

　　投行高盛認為，儘管５月中國上游製造業的活動增長緩慢，但仍可看到製造業ＰＭＩ反彈的
有利因素，預計５月中國官方製造業ＰＭＩ為４９﹒８。與此同時，在五一假期旅遊數據強勁的
支持下，服務業ＰＭＩ將明顯回升。摩根大通預計５月中國官方製造業ＰＭＩ為４９﹒７，澳新
銀行的預估值則為４９。
　
＊整車貨運流量弱勢波動，下游開工有改善＊
　
　　廣發證券資深宏觀分析師賀驍束援引高頻數據稱，中國５月整車貨運流量弱勢波動。剔除五
一假期影響，５月第二周、５月第三周均值分別為９０、９６﹒３，與４月全月均值９５﹒５相
比變化不大。整車貨運量代表生產性服務業的情況，其背後廣泛對接內需工業、建築業、出口等
需求。
他並提到，５月前兩周行業開工率多數偏弱。全國２４７家高爐開工率均值環比４月均值下降
２﹒７％；重點企業粗鋼日均產量錄得２２５﹒１萬噸，旬度同比－２﹒４％。
　　不過，國盛證券首席經濟學家熊園指出，下游開工有所改善。近半月來，五一假期影響消退
，汽車半鋼胎開工率明顯改善，本期環比回升５﹒５個百分點至７１％，相比２０２２年同期高
約９﹒７個百分點；絕對值再創近年同期最高。江浙地區滌綸長絲開工環比回升３﹒１個百分點
至８１﹒３％，相比２０２２年同期高約５個百分點，絕對值仍為近年同期次低。（ｓｌ）

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