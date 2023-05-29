《經濟通通訊社２９日專訊》中國載人航天工程辦公室副主任林西強表示，中國載人月球探

測工程登月階段任務已啟動實施，計劃在２０３０年前實現中國人首次登陸月球。目前中國載人

航天工程辦公室已全面部署開展各項研制建設工作，包括研制新一代載人運載火箭（長征十號）

、新一代載人飛船、月面著陸器、登月服等飛行產品，新建發射場相關測試發射設施設備等。

他又提到，中國正在研製可重復使用的新一代近地載人運載火箭和新一代近地載人飛船，並

將適時發射擴展艙段，讓中國太空站基本構型由「Ｔ」字型升級為「十」字型，以進一步支持在

軌科學實驗、為航天員的工作和生活創造更好條件。



＊第四批預備航天員選拔，十多名港澳候選對象入複選＊



另外，中國第三批航天員已於２０２０年９月完成選拔，包括７名航天駕駛員、７名飛行工

程師、４名載荷專家，經過兩年多訓練均已完成既定訓練內容，通過飛行資格評定，均具備執行

飛行任務的能力和條件。中國第四批預備航天員選拔於２０２２年全面啟動，計劃選拔１２至

１４名預備航天員。截至２０２３年３月已完成初選，共有１００多名候選對象進入複選，其中

航天駕駛員來自陸海空三軍現役飛行員，航天飛行工程師和載荷專家主要來自工業部門和高等院

校，包括１０多名來自香港和澳門地區候選對象。（ｓｌ）



